Alma Cero guapísima en traje de baño negro como una verdadera diosa

Alma Cero de 46 años de edad se vuelve a robar las miradas de su público, está vez después de aparecer con un traje de baño en color negro con el cual se le miraba tremenda figura de diosa, pues siempre ha sido una mujer muy disciplinada que ama verse de maravilla.

Desde un balcón y con una gran sonrisa se puede ver a la actriz mexicana posando de lo más radiante para la foto, pues en los últimos años se le ha dado muy bien la modelada, por lo que sus fans quedan fascinados con sus fotos en todo momento.

Para quienes no lo saben Alma Cero no solo es amante de las pesas, también del baile es por eso que tiene esa figura tan fitness, aunque sus seguidores también desearían saber cuál es el plan alimenticio que se carga, pues saben muy bien que ese abdomen plano no apareció de la noche a la mañana.

La foto de la artista alcanzó más de 17 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le escribieron de todo, pues aunque es una mujer con novio a sus seguidores no les importa con tal de elogiarla en todo su esplendor.

Alma Cero muy guapa en su traje de baño negro/Instagram

Cómo se dijo anteriormente Alma Cero es una mujer muy feliz pues es novia de Rene De La Parra, un caballero que ha tratado muy bien a la famosa pues se nota en sus redes sociales que se la pasan muy bien, incluso es tanto su confianza que ya hasta hacen Tik Tok juntos causando muchas risas.

Aunque casi siempre vemos a la famosa en ropa deportiva cuando se trata de vestirse muy elegante deja a todos sin aliento, pues siempre usa diseños que no solo resalten su figura, sino que estén de moda, pues le gusta ser el centro de atención al evento o reunión donde planea ir.

Una mujer centrada

Aunque muchos recuerdan la polémica que separación que Alma Cero tuvo con Edwin Luna, la bella mujer ya dio vuelta a la página, pues no le interesa en lo más mínimos lo que haga el líder de la Trakalosa con quién vivió un romance muy intenso.

Leer más: Ignacia Michelson se viste de Maléfica y sus fans quedan enamorados de ella