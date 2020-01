Alma Cero reacciona al saber que la comparan con Kimberly Flores

Una vez más las comparaciones entre Alma Cero y Kimberly Flores actual esposa de Edwin Luna se dieron a conocer, ya que la actriz fue entrevistada por lo que le hicieron dicha pregunta la cual hemos visto en varias ocasiones en sus redes sociales.

De una manera respetuosa la mujer dijo que no debe haber comparación entre ninguna mujer, pues considera que cada una tiene lo suyo y es que como todos saben la famosa a evitado meterse en problemas desde que terminó con el exvocalista de la Trakalosa.

"No creo que hay comparación, no creo no hay comparación, yo nunca me comparo con ninguna mujer al contrario yo creo que todas son hermosas y yo soy pro mujer. No hay necesidad de comparar yo creo que cada quién tiene su propio brillo", dijo Alma para En vivo usa.

Mientras tanto los internautas aplaudieron la forma de contestar de Cero quién actualmente mantiene una relación con un misterioso hombre de quien poco a dado detalles, pues la actriz no quiere ventilar mucho sobre su romance.

"Ella es divina y una dama", "Cómo debe ser una dama @alma_cero", "La señora una dama educada respetuosa la verdad que se le aplaude que no participe a cosas de nacos", le escribieron a la famosa por sus declaraciones.

Cabe mencionar que Alma es parte de la obra musical Chicago, donde comparte créditos con María León y Biby Gaytán, con quienes tiene una perfecta amistad, además hace unos días el elenco celebró cien presentaciones por lo que han tenido tremendo éxito.