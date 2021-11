Alma Cero recuerda el bello regalo que Galilea Montijo le dejó en un camerino

Empatia y agradecimiento es lo que siente en estos momento Alma Cero de 46 años de edad, esto después del escándalo que enfrenta Galilea Montijo de 48 años de edad, después de que se le vinculara sentimentalmente supuestamente con un narcotraficante, lo que ocasionó gran revuelo en redes sociales.

Como era de esperarse Galilea Montijo lanzó un video donde dijo que está muy dolida por todos los ataques que le han hecho a lo largo de su carrera, por lo que se rompió en lágrimas, es por eso que Alma Cero no solo comentó que es una mujer muy trabajadora, sino que tiene un gran corazón debido al detalle que recibió de su parte en una obra de teatro.

"Mi niña hermosa hace unos días la Prensa me preguntaba cuál es mi opinión acerca de este difícil momento que estás pasando… yo les dije que lo único que puedo sentir cuando escucho el nombre de Galilea Montijo es amor y agradecimiento, pues recuerdo que cuando te conocí me trataste amorosamente y el día que me tocó alternar contigo el protagónico femenino de “Orgasmos la comedia” dejaste en el camerino un detalle hermoso y una oración de ánimo por mi estreno y eso no lo ha hecho otra compañera nunca en toda mi carrera… Eso habla de tu corazón, humildad y respeto a tu trabajo y a los demás. Cómo decía Salvador Dalí “Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen, preferentemente mal porque de los mediocres se dice pura maravilla” te quiero, escribe Alma Cero en su comentario.

Y es que fueron varios famosos los que le demostraron el apoyo a Galilea Montijo, pero el más emotivo fue el que lanzó la guapa Alma Cero quien tiene muy buena relación con la conductora de Hoy.

Alma Cero una mujer hermosa

La actriz mexicana es considerada una verdadera diosa debido a la figura espectacular que se carga y es que en más de una ocasión la hemos visto de lo más guapa en las redes sociales haciendo que ardan debido a las fotos que se toma ya sea en leggins o en traje de baño siempre da de que hablar.

