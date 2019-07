Alma Cero responde de la mejor manera ante la boda de Edwin Luna

Edwin Luna y Kimberly Flores celebraron su boda religiosa este fin de semana en Monterrey, Nuevo León. Ante dicha boda muchos han esperado las primeras declaraciones de la actriz Alma Cero, ex esposa del cantante de La Trakalosa de Monterrey. En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación era inevitable que le preguntaran por este tema.

Alma Cero asistió a la presentación de una campaña para prevenir el cáncer de mama en la Ciudad de México. Sobre la boda de Edwin Luna comentó: "no voy a contestar eso, hermosos los quiero mucho, gracias por apoyarme, eso es parte que ya no tiene que ver conmigo y que tengo que respetar”.

En días anteriores se dio a conocer que la actriz tenía una relación amorosa, aparentemente con un empresario estadounidense. Al respecto contó: "estoy en un proceso en ese sentido, pero es una persona que no tiene nada que ver con los medios y quiero respetar ese espacio de él”.

Cuando Edwin Luna y Alma Cero se separaron al poco tiempo de haberse casado, surgió el nombre de Kimberly Flores como la manzana de la discordia. En una entrevista para TVNotas la señora Becky Colombani, mamá de Kimberly, aseguró que su hija solo estaba con el cantante por interés y que ella había sido la causante del divorcio de la actriz.

Qué más quisiera que hablar con la señora y pedirle disculpas, porque mi hija le rompió el matrimonio.

Sobre estas palabras de Becky Colombani, Alma Cero recalcó que ella no era nadie para perdonar: "solamente lo único que te puedo decir es que voy a evitar el tema, creo que solamente Dios es el único que juzga, es a lo que me refiero cuando hay una inteligencia superior, yo la verdad soy una persona que solamente está tratando de vivir de la mejor manera y superar decisiones propias”.

Luego de la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores, la señora Becky Colombani aseguró en una entrevista con Un Nuevo Día de Telemundo, que no habla así de su hija para crear escándalo, sino para desenmascararla. “Ya basta de sus mentiras, ya basta de tanto daño que ha hecho, eso a mí no me gusta. Hace quedar mal a todos nosotros, principalmente a mí, yo le di su estudio, yo le di todo, que ella no quiso hacer nada es muy diferente, pero ya basta de tanta mentira”.

Para ella su hija es una "alcohólica" y una "paloma negra"; asimismo aseguró que ha sufrido de violencia a manos de su hija. "Es mala, no es la hija que yo tuve, se convirtió en algo que yo estoy asustada, ella me ha insultado, se me puso enfrente, me levantó la mano".