Alma Cero revela maltratos de Cecilia Galliano y Laura G a Gomita

Alma Cero contó en una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, haber sido testigo de los maltratos por parte de Cecilia Galliano y Laura G en contra de Gomita cuando trabajaban en el programa "Sabadazo". La actriz aseguró que esas actitudes no eran parte de un guión como tanto han asegurado Laura y Cecilia.

"Sí leíamos una escaleta, lamentablemente yo no ponía atención a cómo se llevaban ellas, llegué a ver dos que tres cositas y yo dije 'bueno, son problemas que yo no me tengo que meter, tengo que ser respetuosa', después sale toda esta situación de que no se llevaban bien o que la trataban mal, todo esto, me dio mucha pena enterarme, yo la verdad sí iba a lo mío", comentó Alma Cero.

La ex esposa del cantante Edwin Luna, desconoce el por qué Laura G y Cecilia Galliano se comportaban de esa manera con Gomita, pero les reconoce que se hayan disculpado. "Yo nunca he pensado que opacar el brillo de los demás sirva para que yo brille más, al contrario, yo creo que siempre empoderar a quien tienes enfrente habla de quién eres tú por dentro, entonces yo sí alcancé a ver cositas que no me gustaron".

Qué bueno que Laura y que Ceci se disculparan con Gomita, porque todos somos seres humanos y qué bueno que ya pasaron por ese proceso, todos tenemos nuestro proceso y nuestro aprendizaje.

Cabe recordar que hace unos meses Araceli Gómez Ordaz "Gomita", narró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante los ataques sufrió a manos de Laura G y Cecilia Galliano, durante todo el tiempo que formó parte del extinto programa "Sabadazo".