Alma Cero se defiende de la esposa de Carlos Espejel

Anteriormente la revista TVNotas dio a conocer un video donde aseguran, la actriz Alma Cero y el comediante Carlos Espejel, había pasado juntos la noche.

Al respecto, Paty Azuara, esposa de Carlos Espejel arremetió en contra de la actriz, asegurando que Alma Cero era de moral relajada.

“Verdad o mentira, las imágenes ahí están, ¿o tú crees que haya ido por un cafecito?”.

“Sé que no es la primera vez que sucede esto, no sé qué está pasando por su mentecita. La señora es de moral relajada, perdida… extraviada”.

Ahora, en entrevista con BASTA!, Alma Cero se defiende de las fuertes palabras en su contra de parte de la esposa de Carlos Espejel.

“Es normal que especulen eso cuando ven mucha química en el proyecto, pero lo tomo como algo normal en mi trabajo”.

EF!!! Feliz Miércoles de entrevistas y bendiciones cada cosa qué pasa en tu vida es tu responsabilidad y es una bendición confía...AquiyAhora #BandMe #3familiasmx #Ch❤Ch #FC4E Una publicación compartida de Alma Cero (@alma_cero) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 12:27 PST

“Creo que tanto Carlitos como yo somos figuras mediáticas y yo me rio de lo que dicen, pero lo siento un poco por la familia de Carlos y en especial de su esposa, porque no debería de creer lo que publican. Esto no cambiará nuestra amistad y mucho menos nos va distanciar de la química que tenemos en la telenovela, llevamos una relación de amigos de 10 años y ha ido a la casa con Alondra, Bruno, Santi y bueno en esa ocasión pasó por un té y bueno ya saben cómo es esto de que inventan historias”.

EF!!! “Martes ni te cases ni te embarques” pero si puedes ir al gym y retomar tu rutina, pulirte y concentrarte en tu persona, pues lo mejor está por venir, que mejor que te agarre trabajando en ti #BandMe #3familiasmx #Ch❤Ch #FC4E Una publicación compartida de Alma Cero (@alma_cero) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 10:08 PST

Asimismo, Alma Cero Cero considera de mal gusto que estas publicaciones crezcan y que la pongan como una mujer sin valores, capaz de destruir una familia.

“Entiendo que sea la chamba y él y yo nos reímos cuando vimos la publicación. No le he llamado a ella, supongo que es una mujer inteligente y no es la primera vez que le arman una nota a Carlitos, una vez le sacaron que tenía tres amantes al mismo tiempo y al final del día son ellos los que como pareja tiene que resolverlo, insisto yo no soy la amante de Carlos y no quiero creer que ella haya dicho eso supuestamente de mí”.