Alma Cero se quita tatuaje dedicado a Edwin Luna

Alma Cero decidió darle vuelta a la hoja y cerró por completo el vinculo que tuvo en el pasado con Edwin Luna y fue quitarse el tatuaje que se puso cuando ambos formaron una relación.

Fue por medio de un video en las historias de Instagram donde la actriz dejó bien claro que las personas deben tomar mejor sus decisiones cuando quieran realizar algo en pareja, pues a la larga podría traerle problemas en su caso fue terminar con el líder de La Takalosa.

Me van hacer unas diez secciones ándele por andarse poniendo tonterías en las manos, dijo Alma en el video.

Recordemos que el truene de ambas celebridades dio mucho de que hablar en la pantalla chica, pues rápidamente se dio a conocer que el cantante supuestamente le había sido infiel a la actriz con la que ahora es su esposa la modelo Kimberly Flores quien ha sido atacada durante mucho tiempo en redes sociales, por supuestamente haberse metido a la relación.

Y aunque Alma ya olvidó al grupero con un apuesto caballero sus redes sociales siguen hablando de la tormentosa relación que vivió con el artista a quien tachó en alguna ocasión de narcisista.

Es por eso que el día de ayer Kimberly no se quedó callada y se defendió de los ataques por medio de un video que lanzó en redes.

"Hoy quería dejarles algo que lo traigo acá desde hace muchos días, muchas veces me preguntan en medios, ustedes mismos me preguntan que se siente que si me duele, que pienso de que me critiquen a veces tanto o tan duro y mi respuesta es así...", dijo en el video.

Por su parte Kimberly Flores siguen siendo blanco de ataques pues su boda con Edwin fue la gota que derramó el vaso, ya que muchos se opusieron al famoso enlace transmitido por Tv Azteca.