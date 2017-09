Alma Cero se sincera sobre su ruptura con Edwin Luna

A través de sus respectivas redes sociales, tanto Alma Cero como Edwin Luna, profesaban el amor que se tenían con románticos mensajes.

Un día como hoy de ya hace 3 años que se pasaron demasiado rápido , tuve la fortuna de convencer a una mujer de compartir muchos bellos momentos , que no nos importaran comentarios , algunas veces hasta agresiones y que simplemente nos dedicáramos a vivir nuestra vida a como nosotros queremos .... ya pasaron tres años hemos vivido de todo pero cada ves somos más felices y disfrutamos más del uno al otro . TE AMOOOO @alma_cero Feliz Día Una publicación compartida de Out Of Service (@edwinlunat) el 31 de Mar de 2017 a la(s) 7:34 PDT

De manera sorpresiva anunciaron que se habían casado.

Y de la misma manera (de sorpresa) se dio a conocer su separación, a los pocos meses de su unión nupcial. La actriz Alma Cero se había mantenido en silencio ante la ruptura de su relación del cantante de Regional Mexicano, Edwin Luna.

En entrevista con Diario BASTA! habló al respecto, quien aseguró que en estos momentos se rodea de sus compañeros de trabajo y amigos.

Alma Cero dejó muy en claro que no hay dolor ante su separación, ya que para ella, Edwin Luna es una persona muy importante en su vida.

Así mismo, reconoció en letras mayúsculas, que el gran error de ambos, fue haberse casado.

“Terminé con mucha paz con él y lo que he estado haciendo es rodearme de muchos compañeros y amigos. Yo estoy con Dios y eso me ha ayudado porque es lo más importante. No hay dolor porque él es una persona importante en mi vida y creo que nuestro error fue casarnos, no debimos casarnos porque éramos una pareja feliz sin haber firmado un papel”.

“Pero hay decisiones que se toman y la nuestra fue separarnos por motivos que se quedan en pareja".

Alma Cero manifestó que es totalmente FALSO que Edwin Luna le fue infiel y por ello, se separaron.

“No es una garantía el matrimonio y el chiste es buscar lo que te hace feliz y viviendo juntos dejamos de serlo en muchos sentidos y terminamos de una bonita manera y creo que él tiene derecho de ser feliz y es válido si está saliendo con alguien".

La bella actriz comentó que el fin de su relación amorosa con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, no le ocasionó depresión alguna.

"Yo estoy muy bien, trabajando y haciendo lo que amo, encontré un tesoro en este momento con la nueva telenovela que voy hacer Tres familias y esa relación es parte de mi pasado".

Sobre el tema de la supuesta infidelidad de parte de Edwin Luna, mucho se ha señalado a la modelo y bailarina guatemalteca Kimberly Flores, de ser la mujer con quien el cantante, engañó a Alma Cero.

Ante los fuertes ataques de los cuales ha sido blanco Kimberly, donde la señalan como “la otra”, “la manzana de la discordia” o “quita maridos”, la misma Kimberly se defendió a través de un largo mensaje en sus redes sociales.

Dicho mensaje cita lo siguiente:

“No vengo acá a juzgar a nadie menos a pelear, solo que me sorprendo cada día más como las personas te juzgan sin tomarse el tiempo de conocerte o saber en realidad quien eres, como buscan defectos por su misma inseguridad, como critican tu vida sin verse al espejo y ver primero la suya, como te señalan sin saber la realidad de las cosas.

Pues acá me presento para los que quieran agregarle más cosas a mi vida. Soy Kimberly Flores madre de 2 hijos, uno a mi lado y el otro con su abuela por cosas del destino que es muy largo para explicarlo acá, trabajo desde muy joven ya que elegí ser madre a corta edad, vivo con mi abuela, mi sobrina y mi hijo y ellos dependen de mí, lo que soy o lo poco o mucho que tengo yo me lo he ganado SOLA con trabajo y porque siempre dije que no me gusta ser conforme, me gusta luchar por ser mejor , creo en Dios y que todo lo bueno y malo que nos pasa son bendiciones o lecciones , ya mis defectos ustedes pueden agregarlos ya que muchas personas son muy buenas para ello ... en fin ... solo les digo que Amo y es amor real, no soy perfecta porque no existe la perfección pero si me entrego lo hago de corazón ❤”.

Cabe recordar Kimberly Flores, a través de una fotografía compartida en sus redes sociales, confirmó su relación con el cantante Edwin Luna.