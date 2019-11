Alma Cero se sorprende al enterarse que Edwin Luna fue un adicto

La conductora y bailarina mexicana, Alma Cero, de dejó ver muy sorprendida al ser cuestionada sobre las adicciones a las drogas que su antiguo novio, el cantante Edwin Luna, tuvo en el periodo de su juventud.

Durante la entrevista, la famosa de 44 años se llevó una gran sorpresa cuando le mencionaron que su ex novio había declarado en una entrevista para Venga la Alegría que una de las batallas con las que le tocó lidiar a lo largo de su vida, fue haber consumido drogas.

Los reporteros comenzaron a preguntarle si a ella le tocó presenciar durante su relación con Edwin, alguno de estos hechos y ella rotundamente se negó y explicó que todas las personas tienen sus propias batallas y desconoció el tema.

Ella se mantuvo firme con su declaración y aseguró que no le tocó ver o enterarse sobre esto, explicando que durante su relación nunca lo vio hacerlo, y que él no lo compartió con ella, además, declaró que a estas alturas ya no le corresponde compartir, ni ventilar nada sobre esa pasada relación.

Los cuestionamientos hacia la también cantante, comenzaron luego de que Edwin Luna, su exnovio, declarará en una entrevista para Venga la Alegría que su vida llegó a verse envuelta en alcohol y diversas drogas.

Incluso reveló que durante ese periodo llegó a perder la conciencia y perderse durante días, en los que no llegaba a su casa por las fuertes adicciones que presentó, hasta que su padre lo ayudó a alejarse de los vicios y lograr su objetivo en la música.

Me perdía tres o cuatro días, llegaba a la casa sin bañarme y de estar en fiestas varios días porque empecé a cantar en los bares, entonces llegaban clientes y me decían: 'te invitó una jarra cuando salgas', y era hasta las 5 o 6 de la tarde cuando terminaba de tomar y a las 7, otra vez a trabajar", reveló Edwin Luna en la entrevista con Venga la Alegría.

Además de alcohol, Edwin llegó a consumir marihuana, pastillas, LSD y de todo lo que le ofrecían, según sus declaraciones.

Alma Cero y el vocalista de La trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, mantuvieron una relación por años y terminaron por una supuesta infidelidad de parte de él hacia la conductora con Kimberly Flores, su actual esposa. Ahora Edwin se encuentra casado con Kimberly y Alma tiene una relación con un hombre de identidad aún desconocida.