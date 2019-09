Almighty dejará el trap para cantarle a Dios

San Juan.- Una de las voces más emblemáticas del trap, Almighty, ha decidido abandonar la música para dedicarse a la evangelización.

El artista, nacido en Cuba y criado en Puerto Rico, se despedirá de sus fans con un último concierto el sábado 21 de septiembre en la ciudad de San Juan

Y es que después de cuatro años como uno de los artistas urbanos latinos más exitosos en los que interpretaba canciones dedicadas "a la fornicación, motivándolos a usar drogas o a matar", según dijo el mismo Almighty a Efe, ahora se dedicará a componer temas "para Dios, con un mensaje positivo, de salvación y con la verdad absoluta".

"Dios me escogió para llevar y predicar su Palabra. Y me dio un talento, que es de componer canciones, de poder rapear. Me dio el don de crear música. Así que yo crearé música, porque es mi trabajo y mi pasión pero para Dios, con un mensaje positivo, para que las personas despierten y se interesen por la salvación y el camino de Dios", afirmó Alejandro Mosqueda Paz, nombre verdadero de Almighty.

Foto: Facebook

"En eso se basa mi vida. Y cuando me sienta lo suficientemente preparado, voy a viajar el mundo para predicar la Palabra de Dios llevando la verdad y salvando almas, que fue para lo que Dios me llamó", enfatizó el artista, conocido también como "The Game Changer", o sea, "El que cambia el juego".

Así, Almighty se une a otro grupo de excantantes urbanos puertorriqueños, como Héctor "El Father", Julio Voltio, Jomar "El caballo negro" y El Sica que ahora se dedican a la evangelización.

Durante sus cuatro años de carrera como artista urbano, Almighty llegó a publicar un disco, "La Bestia", y participó en temas, mayormente en remezclas, con algunos de los líderes de la música urbana, como Daddy Yankee, Bad Bunny, Wisin, Cosculluela, Farruko, Ozuna, Anuel AA, Jhay Cortez, Myke Towers, entre otros.

Y entre las canciones en las que impulsaba el uso de drogas y el sexo, están "De bichote", "Adderall", "Putas y blones", "Pecados" o "Salgo pa' la calle".

Foto: Facebook

Yo he apoyado la música del diablo. La música te habla de las mujeres, del sexo y todo eso. Y la gente, al escuchar la música, usa su imaginación y caen en pecado. Así que la música es la herramienta más poderosa del diablo para que la gente se pierda. La juventud está perdida por culpa de la música", admitió.

No obstante, según explicó Almighty a Efe hoy, fue hace ocho meses, mientras "sentía un vacío en su interior", comenzó a orar, leer la Biblia y a asistir a la primera de las dos iglesias que actualmente acude.

"Conocí todo lo que el hombre desea y me di cuenta que ahí no hay felicidad, sino que lo que hay es mucho vacío. Hay un vacío en el corazón que solo lo llena Dios y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, no estás en búsqueda de placeres, sino conectado con el Señor y que estás claro con Él", indicó.

Al momento, el próximo compromiso artístico de Almighty será su presentación el 21 de septiembre en el Centro de Convenciones de San Juan.

Foto: Facebook

Allí, según dijo, interpretará la gran mayoría de sus éxitos, aunque también cantará canciones de su primer disco cristiano, "Genelipsis", que es una mezcla del primer y último libro de la Biblia, el Génesis y el Apocalipsis, respectivamente.

De igual manera, sostuvo que al público le llevará un mensaje especial.

"Vamos a motivar a muchas personas que abandonen ese camino oscuro que están siguiendo y se dirijan a ese camino de la luz, que es el camino de Dios", dijo este joven artista, quien se arrepiente de que su familia no lo crió en el cristianismo, pues si hubiese sido así "me hubiese ayudado mucho a entender las cosas malas de la vida".

"Yo viví toda la vida buscando una verdad. Busqué del budismo y diferentes religiones, buscando una verdad, hasta que se me reveló esta verdad. Y lo primero que Dios me dijo es que habían dos caminos en esta vida: uno te lleva al infierno y otro al cielo", explicó.

"Es tu responsabilidad de aceptar a Cristo para que tus pecados sean limpiados por la sangre del cordero y vuelvan a encaminarte en el camino que Él tiene para ti, que es un camino de felicidad y de vida abundante", afirmó Almighty, quien admitió que "en muchas situaciones" su vida estuvo en peligro por situaciones en la calle.

"Yo tenía que pasar por todo eso para tener el conocimiento que tengo ahora", agregó Almighty, quien adelantó que luego de su presentación en Puerto Rico, proseguirá una gira por Europa y Colombia, pues tiene que realizarla para cumplir con su contrato como artista.