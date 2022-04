Alosian Vivancos se convierte en un demonio en 'Los hermanos Salvador' de Disney+

Sinaloa, México. “Qué increíble que una marca como Disney, que es tan grande internacionalmente, se abra y decida apostar por México para hacer streaming, para hacer series y películas, y que yo haya estado en la primera, para mí es un grandísimo honor”, señala Alosian Vivancos, quien participa en la primera producción nacional de Disney+, Los hermanos Salvador.

Demonio carismático

La historia de esta serie sigue a cinco hermanos, quienes deben reunirse de nuevo para salvar la tienda de antigüedades de la familia. Ahí, Alosian Vivancos hace su aparición como el demonio Humberto, que lejos de ser aterrador llega a ser muy alegre. “No podría decir una cosa en concreto de lo que fue más divertido, porque al hacer una comedia Disney, que juega mucho con ser para toda la familia, tienes que encontrarle un sarcasmo más delicado, más fino".

"Yo no era un demonio terrorífico como tal, rompía los esquemas que él no quería ser demonio. En otra vida era súper buena onda, muy carismático, fuera de lo común. Se me hizo muy divertido crear todas las situaciones y su personalidad”, agrega vía telefónica sobre su participación.

El nacido en Baja California y crecido en España dice que tanto niños como adultos se puedan identificar con los protagonistas, y resalta los valores de producción. “Hicieron un grandísimo trabajo de arte al crear toda la tienda, toda la decoración, todo lo que había detrás del significado de cada cosa. Al final todos los capítulos están basados en la tienda, entonces es un personaje más”.

Alosian Vivancos comparte en sus redes sociales como luce en 'Los hermanos Salvador'.

Lograr una producción de esta magnitud requirió varios años de trabajo y aunque el elenco fue el mismo desde el inicio, Vivancos fue uno de los últimos en unirse, por lo que agradece la oportunidad. “El demonio era otro actor, pero en el momento de grabación él estaba en otro proyecto y no se le pudo dar por tiempos. Yo sabía de este proyecto porque Nacho Tahhán, uno de los actores principales de Los hermanos Salvador, es grandísimo amigo mío, y comparto muchísimo con él, y ya me venía contando sobre esta historia. Y al momento que estaban abriendo casting para otros personajes, surgió la invitación, me presentó con Alejandro Sugich (showrunner), hicimos algunas pruebas y fue divertidísimo, a mi me encantó poderle dar vida a este personaje.

Respuesta positiva

Tras su primera semana en Disney+, Los hermanos Salvador ha recibido sus primeras impresiones del público, sobre todo de familias con niños, incluyendo opiniones al personaje de Alosian Vivancos. “Unos me han dicho que no han podido verla porque tienen nenes de 3 años y todavía se les hacía un poco terrorífica la serie, y cuando veían al demonio era de ‘quita, quita’. Pero a otros les encantaba. Había esta dualidad, que es divina, porque es lo que se busca, que la vean. Muy buen feedback del público”.

Gracias a la buena respuesta, espera que la serie sea renovada pronto para más temporadas y que siga la sana competencia. “Con todo esto de las plataformas que se están creando, están abriendo mucho mercado. También es un goce el que se tenga que tener más competencia, que se tengan que hacer producciones más grandes, trabajar mucho más en el guion, en la fotografía, en el arte, en todo el background que hay aparte de la creación, y que se ha trabajado mucho en esta serie. Y de aquí esperamos que salga muchísimo más”.