Altair Jarabo con vestido de girasoles presume sus impecables piernas torneadas

Altaír Jarabo de 35 años de edad, de nueva cuenta, se convierte en el centro de atención de su querido público, esto después de haber compartido una foto donde se le ve con un vestido de girasoles espectacular, donde sus bien formadas piernas se robaron la atención de todos.

"He vivido engañada! Todo este tiempo pensé que los girasoles buscaban el sol. Y es al revés! No había ni uno solito viendo hacia él. Y no los culpo, está de locos este calor". escribe en su foto la actriz mexicana, quien es de las pocas que nunca se ha metido en escándalos, pues siempre ha cuidado demasiado su vida personal de los medios, algo que se lo aplauden.

Y es que muy pocas veces Altair Jarabo se deja ver poco sexy ante sus fans, pues lejos de ser una mujer pudorosa, a ella le encanta presumir outfits fresco que le van con su persona, así como accesorios con los cuales llama la atención de quien sea, pero de vez en cuando saca su lado más sensual poniendo a todos de rodillas.

"Es porque están muy entretenidos mirando para otro lado. Hablando en serio es porque están deshidratados", "El estilo es un reflejo de tu actitud y personalidad Bebesita", "Afrodita que no te engañen", "Hola Altair Jarabo Muy guapa y hermosa como siempre ojos Linda", "Cuando un girasol se agacha como esos, es porque les hacen falta agua", le escriben a la famosa.

Otra de las cosas por las que esta mujer es muy querida ha sido por sus papeles como villana en el mundo de las telenovelas mexicanas dando cátedra de muy buenos personajes, pues no hay alguien que comente de mala manera su trabajo en la pantalla chica, además de ser muy disciplinada, pues eso dicen sus compañeros.

Cabe mencionar que esta famosa también desata la locura total por una poderosa razón y es que a pesar de vestir de una manera muy elegante, se ha encargado de darle un toque sexy a su ropa, pues tiene una figura de infarto muy bien trabajada.