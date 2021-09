Altaír Jarabo muestra en nuevas imágenes el amor hacia su esposo Frédéric García

México. La actriz Altaír Jarabo goza compartir en sus redes sociales imágenes nuevas del día de su boda con el empresario Frédéric García, quienes se casaron en Paris, Francia, en días pasados.

Altaír y su esposo comparten en sus respectivas redes sociales más imágenes del día en que unieron sus vidas y en ellas puede verse lo felices que son.

De acuerdo a reporte en varios portales de noticias, la pareja se casó por lo civil y tuvo una emotiva ceremonia y celebraron en un castillo con una lujosa fiesta en la que estuvieron familiares y amigos cercanos a ella.

“Aunque mi sonrisa lo dice todo, no cabrá en ninguna foto la emoción que fue haberme casado contigo, @fglecercle. Momentos inolvidables y felices”, escribe Altaír en una de las fotografías.

“Una emoción única. Qué felicidad. Te amo”, escribe Frédéric en otra imagen a su ahora esposa y ella le responde: "¡Qué gran momento!".

En reciente entrevista para People en Español, Altaír desmintió que vaya a dejar su carrera artística para enfocarse a su matrimonio, eso lo habló con su esposo y cuenta con su apoyo para seguir en el mundo de la actuación.

De momento vivirá en Francia junto a su esposo, pero si hay necesidad de viajar a México por cuestiones de trabajo lo hará, puesto que no contempla dejar de trabajar.

Altair Jarabo y Frédéric en el día de su boda en Paris, Francia. Foto de Instagram

"Además mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”, explicó.

En la misma entrevista Jarabo también comenta que anhela convertirse en madre, pero por el momento no y se enfocará a disfrutar a su esposo.

"Frédéric sabe que será un proceso juntos y él lo haría encantado, pero de momento sería una mentira decirte que ya quiero babies, la verdad es que no lo veo pronto.”

Altaír Jarabo y Frédéric son prueba de que cuando hay amor en una pareja, la edad es lo de menos, puesto que ella tiene 35 años de edad y él 54, y basta ver sus publicaciones para percatarse del gran amor que se tienen.