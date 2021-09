¿Altos mandos de TV Azteca 'le jalaron las orejas' a El Capi Pérez, por burlarse de Aleks Syntek?

Pánfilo Pérez Ibarra, mejor conocido como "El Capi" Pérez, se caracteriza por no tener "pelos en la lengua" (como coloquialmente se dice). Pero en ocasiones por ese humor ácido, recibe "jalones de oreja", como sucedió recientemente al ofender y burlarse del cantautor Aleks Syntek. ¿Qué fue lo que pasó?

En su cuenta de TikTok, Aleks Syntek publicó un video donde contó a sus miles de seguidores, haber sido él quien compuso el conocido jingle para una salsa de tomate de la marca La Costeña: "quítale lo aburrido, ponle lo divertido, es puro tomate, lo que a ti te late, aprieta, exprime, apachurra".

En el video que compartió en la red social antes mencionada, el intérprete de 51 años de edad, comentó al respecto:

"¿De casualidad sabes que yo compuse la canción de 'quítale lo aburrido, ponle lo divertido, es puro tomate, lo que a ti te late, aprieta, exprime, apachurra, es cátsup de La Costeña, es puro tomate?' ¿Qué te parece mi canción?".

Ante esto Aleks Syntek provocó muchos memes y burlas, entre estas una de "El Capi" Pérez, conductor del programa "Venga la alegría" en TV Azteca. El también comediante hizo en TikTok un dúo con el video del cantante, donde expresó:

¡Ahh! No sabía, bueno, ah exprime, apachurra, jaja, me vale ver...Aleks!

Minutos después "El Capi" Pérez sorprendió a sus seguidores al eliminar el controvertido video. ¿Por qué lo hizo? A través de su cuenta en Twitter fue cuestionado al respecto y terminó confesando: "me regañaron".

¿Los altos mandos de TV Azteca le "jalaron las orejas"? ¿Su esposa lo regañó? El presentador de televisión no dio más detalles al respecto.

Por otra parte, en una entrevista para el show radiofónico "Todo para mujer" con Maxine Woodside, Aleks Syntek manifestó sobre las burlas por el video de la salsa de tomate: "yo me he reído mucho con todo esto, no me lo tomo personal, el hecho de que sea viral y que se hagan tantos memes, pues es que la gente le importo y trasciendo para ellos, eso me hace muy feliz".

