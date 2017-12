Álvaro Romo junto con su talento, deja su huella musical

Más que un cantante, más que un actor, es un verdadero artista siempre, en constante aprendizaje y evolución. Su nombre es Álvaro Romo.

Ha hecho teatro musical, ha sido llamado el “Justin Bieber mexicano”, ha lanzado exitosos sencillos musicales.

“Ha sido un camino muy padre, como todo, ha habido altas y bajas pero creo que yo muy en lo personal me quedó siempre con las altas, con las cosas buenas que nos pasan en la vida, ha sido muy bendecido porque he podido compartir muchas experiencias muy divertidas que me han dejado mucho aprendizaje como persona y como artista”, resaltó Álvaro en entrevista con EL DEBATE, donde dio detalles de lo que será su nueva producción musical, con la cual traspasará las fronteras.

Foto: Cortesía

Sin restarle importancia a los covers, Álvaro Romo anhela dejar huella con su propia música, es por eso que en el material discográfico en el cual trabaja, solo tendrá temas inéditos, algunos de su puño y letra.

El primer sencillo será lanzando entrando el 2018; dicho tema se lleva por nombre Under the sun, un tema spanglish (inglés y español).

El objetivo es abarcar más mercado: “llegar a otros odios y que también puedan disfrutar de mi música , muy contento de todo lo que estamos ahorita preparando; serán canciones inéditas, queremos dejar nuestra huella con la música original, no es que los covers sean malos, al contrario, es un regalo volver hacer música de personas ya consagradas, pero el material será música inédita, habrá letras mías, letras de diferentes autores”.

La meta es clara: su música hasta en el más oculto rincón.

“Cada vez que se hace un material discográfico, se hace con el corazón y se hace para que llegue a muchos lugares y no simplemente sea un material que se quede local o en el país, tenemos todas las expectativas para que suene en todo Latinoamérica y todas las personas conozcan más de mi música”.

Foto: Cortesía

Una faceta llena de aprendizajes

Álvaro Romo se mostró de lo más entusiasmado, pues se encuentra en una nueva faceta en su carrera musical.

El joven intérprete originario de la perla tapatía, es el productor de una obra de teatro en el concepto microteatro.

“Son obras pequeñas, es un concepto que llegó al país hace un par de años, viene de Madrid, estoy muy contento porque son productor de una obra y ahorita estamos en temporada, arrancamos la primera semana de noviembre y cerramos a la segunda semana de diciembre, también aparte de ser productor estoy actuando dentro de la obra, la verdad me ha dejado muchas experiencias en este caso en particular, profesionales y en el sentido de valorar al doble, no es que antes no lo haya hecho, el trabajo de los productores y de los inversionistas dentro de un proyecto, ahora que yo estoy del otro lado de la moneda si es un trabajo súper pesado y muy arduo, pero que me ha dejado muchas experiencias en el sentido de aprendizaje profesional”.

Álvaro Romo, quien desde su infancia siempre traía el “gusanito” de estar en el ambiente de la música, en el ambiente del arte, resaltó que cualquier proyecto que llegue a su joven y prometedora carrera artística, es bien recibido.

“No hay que cerrarse nunca a las posibilidades de hacer cualquier cosa que esté involucrada con lo que a ti te gusta hacer, en este caso es el arte, cualquier proyecto que venga es bien recibido, tengo por ahí otros proyectos que no puedo hablar mucho de ellos hasta que ya estén concretados y con las firmas hechas, pero para el 2018 viene muy padre, viene muy recargado de levantar mucho lo que se ha cosechado, de aprovechar y obtener las oportunidades que he venido sembrando de tiempo atrás, el 2018 promete mucho, estoy muy feliz”.

Cabe destacar, que Álvaro sabe como generar furor en sus redes sociales:

Agradecido con sus fanáticos

"Todo lo que yo he cosechado hasta el día de hoy, es gracias al público, gracias a todos mis seguidores que están ahí al pie del cañón, son la verdad para quienes hago mi música, mi gusta estar mucho en contacto con ellos, para saber que quieren escuchar de mí, que les gusta, que no, en base a lo que ellos me cuentan, vamos creando, mi música y todo lo que hago como artista, es para el público".