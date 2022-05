Alzheimer, la supuesta enfermedad de Chabelo, el amigo de todos los niños, "lo tienen ya guardado"

En abril pasado, en una entrevista para la revista Caras , Chabelo manifestó estar muy bien de salud y con un excelente ánimo , "me encuentro en el mejor momento, disfrutando lo mejor de la vida". Asimismo, mencionó extrañar mucho hacer programas en vivo y estar cerca del público que tanto lo quiere.

Gustavo Adolfo Infante no dio más detalles de la supuesta enfermedad que tiene Xavier López "Chabelo" . Hasta el momento, el actor o alguno de sus familiares, no han comentado nada al respecto.

"Yo sé que a Xavier lo tienen, a mi querido Chabelo, lo tienen ya guardado porque no está en condiciones de hablar, tiene Alzheimer, igual que Polo Polo, Polo Polo que se dedicó toda su vida a hablar y a hacer reír a la gente, y Chabelo también, el día de hoy están sin poder hablar".

Ante esta noticia, en el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, el conductor de TV Gustavo Adolfo Infante , aseguró que estos proyectos no se llevarían a cabo, debido a problemas de salud del actor . Según el también periodista de espectáculos, Chabelo tiene Alzheimer .

Recientemente, a través de su cuenta en Twitter @chabelooficial, el conductor de televisión, cantante y actor Xavier López Rodríguez , de origen mexicano-estadounidense, alegró a sus miles de "cuates", al informarles que estaba trabajando en nuevos proyectos . "Anoche se hizo un anuncio que me tiene muy animado jejeje, una nueva producción de Xavier López Miranda (su hijo) y THR3 Media Group, y vienen más proyectos muy pronto".

Las mañanas de los domingos ya no son las mismas desde aquel 20 de diciembre de 2015, día cuando se llevó a cabo la última transmisión del programa "En Familia con Chabelo" , uno de los shows más legendarios e icónicos en la historia de la televisión mexicana, el cual era presentado por Xavier López "Chabelo" , el amigo de todos los niños. Cabe resaltar que este programa de variedades, permaneció al aire por casi 50 años ininterrumpidos.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

