Amairani revela de que murió su mamá, la actriz Anabel Gutiérrez: "hay una estrella más en el cielo"

El pasado fin de semana, murió la actriz Anabel Gutiérrez, ícono de la época de oro del cine mexicano, a sus 90 años de edad. De acuerdo con una de sus hijas, la también actriz Amairani, la histrionisa falleció por causas naturales, de un momento a otro dejó de respirar, yéndose de esta vida, en paz.

"Gracias a Dios, mis dos padres se fueron como lo que son, reyes, son luces. Mi mami dejó de respirar, no tuvimos la necesidad de tenerla sufriendo en un hospital, no tuvo llagas, no se lastimó", comentó la mamá de la joven actriz Maca García a unos reporteros, a las afueras de una funeraria al sur de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo el último adiós a Anabel Gutiérrez.

Tanto Amairani, como sus dos hermanas, brindaron cuidados especiales a su mamá, haciéndola sentir amada en todo momento, "tuvimos tiempo de estar cada quien con ella, mis hermanas le dieron un cuidado especial, yo también, entonces fue una mujer que hasta en sus últimos suspiros fue muy feliz, muy amada por sus hijas".

La noche del pasado lunes, se realizó una misa de cuerpo presente, para pedir por el eterno descanso de la querida actriz del cine mexicano. Cumpliendo su última voluntad, su cuerpo fue incinerado y las cenizas se dividieron entre sus tres hijas.

"Mi mamá hasta para eso decía, 'a mí me echan al viento' y le decía, 'con un cuete de esos de serpentina o cómo le hago', vamos a dividirlas entre mis dos hermanas y yo, ya es una decisión".

Asimismo, Amairani compartió que sus hermanas, sus hijos y ella, estuvieron junto a su mamá cuando dio sus últimos suspiros.

Hay una estrella más en el cielo, mi mamá fue una gran madre, una gran persona, increíble, una guerrera y bueno, nos deja un legado, nos deja un gran paquete a nosotros como familia, estar unidos.

Los trabajos actorales más destacados de Anabel Gutiérrez, estuvieron en las películas "Muchachas de uniforme", "Rostros olvidados", "La visita que no tocó el timbre", "Escuela de vagabundos" (con Pedro Infante) y "Angelitos del trapecio" (con Viruta y Capulina). También fue conocida por ser "Doña Espotaverderona", la mamá de "La Chimoltrufia", personaje interpretado por Florinda Meza, en los sketches de "Los Caquitos", en el programa "Chespirito".

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, Amairani Romero Gutiérrez manifestó en sus redes sociales, que no había palabras para describir el dolor que sentía, ante la partida de su mamá. "Solo quiero cerrar los ojos y mírala como siempre, sonriendo y disfrutando a plenitud cada segundo de su hermosa vida, mami, te voy a extrañar cada segundo de mi existencia, gracias por enseñarme a luchar y a ser quien soy. Ve mamita, vuela, vuela muy alto y reúnete con papá en los brazos de Dios".