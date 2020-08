Amalia Guzmán, mamá de Carolina Sandoval, comparte una gran lección usando como ejemplo a Chayanne

La mamá de Carolina Sandoval, "La Venenosa", padece Parkinson fase 2. La señora Amalia Guzmán de Sandoval, se mantiene optimista, alegre y con la mejor de las actitudes ante la enfermedad que padece. "Agradecida con Dios por cada amanecer, por cada día, sean felices y den gracias", es uno de los varios mensajes que día con día comparte en sus redes sociales la mamá de la ex conductora del programa Suelta la Sopa.

En un reciente post en su feed de Instagram, la mamá de Carolina Sandoval compartió con sus miles de seguidores, una valiosa lección: ¡formar grandes seres humanos! Para esto, la hermosa señora Amalia Guzmán de Sandoval, publicó un video de hace un tiempo cuando tuvo la oportunidad de conocer al cantante Chayanne, a quien usó como ejemplo para la lección que compartió.

Hoy amanecí pensando en lo importante que es formar bien a las personas, así como Chayanne, que aparte de cantar y ser un gran artista, es lo mejor que puede ser alguien, ser buena persona, una vez más lo sigo diciendo.

"Para mí, primero que nada, ser buena persona encierra todos los valores que unos padres le dan a sus hijos y de allí continúa la cadena. Dedíquense a formar grandes seres humanos, que un título universitario se adquiere en la universidad, pero ser buena gente, se adquiere en el hogar", resaltó Amalia Guzmán, mamá de la conductora de televisión Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa", quien respondió a esta lección de su progenitora: "lo más importante bella madre, así es".

Tras la salida de Carolina Sandoval del programa Suelta la Sopa de Telemundo, "La Venenosa" ha sido blanco de muchas críticas, sin embargo, su mamá Amalia Guzmán ha salido en su defensa en varias ocasiones. En su cuenta de Instagram publicó una serie de fotografías que le tomaba a su hija, durante los enlaces en vivo que llevaba a cabo al programa de televisión en el cual trabajó durante siete años. "Todas estas fotos durante cuatro meses las tomé yo, todos esos días vi la entrega de una periodista que es mi hija de la cual me siento orgullosa, que ama lo que hace".

Nuestra casa o mejor dicho la casa de mi hija María Carolina y su esposo, estuvo a la disposición entera de un programa, no hubo un día en el cual no dejara de sonreír y hacer lo que mejor sabe hacer, hacer reír a otros, hacer feliz a otros y hablar de lo que tanto ha amado siempre.

Como muchos recordarán Carolina Sandoval, antes de su sorpresiva salida de Suelta la Sopa, estuvo trabajando desde casa por varios meses ante la pandemia de COVID-19. En el post antes mencionado, la señora Amalia Guzmán continuó diciendo: "saben que me he tomado el tiempo para escribir esto porque los ciclos se cierran, es verdad, pero les quiero dejar claro que mi hija jamás faltó a su trabajo, nunca se negó a nada y hasta en momentos como la operación a corazón abierto de su padre en el 2014, cuatro meses antes de morir, estuvo acá en Miami en su trabajo. Incluso casi parió a Amalia Victoria en los estudios del programa que no supo apreciar ni su presencia y mucho menos su calidad humana".

Soy testigo fiel de saber su compromiso con quienes ni siquiera han tenido la decencia de explicarle en realidad qué sucedió y yo podré tener Parkinson, pero otros deben tener la consciencia bien sucia, porque soy testigo de cómo ocurrieron las cosas y si me hubiese pasado algo a mi hija o a mí ese día qué pasó todo, los habría hecho responsable ante los ojos de Dios de cuanto ocurriese.

Una de las tantas fotografías Amalia Guzmán le tomó a su hija Carolina Sandoval, en lo que sería sus últimos meses en Suelta la Sopa. Foto: Instagram @amaliadesandoval

El pasado 20 de julio Carolina Sandoval regresó al foro de Suelta la Sopa. A su regreso se enteró que unas personas del staff estaban contagiadas de COVID-19 y ante esto, tuvo gran preocupación por su salud y por la de su mamá quien vive con ella, ya que es considerada persona de alto riesgo pro el Parkinson fase 2 que padece. "La Venenosa" pidió permiso a la producción de seguir trabajando desde casa, algo que supuestamente se negaron. Al día siguiente la conductora de televisión no se presentó a trabajar desde el foro; estaba lista para hacer su enlance en vivo desde su casa, pero unos minutos antes, le dijeron que no entraría al aire. Posteriormente se daría a conocer que estaba fuera del programa de espectáculos.

"Mi hija es una gran persona y todos lo saben, pues era el alma de la parte de adentro y de afuera de ese programa que tanto se sirvió de ella. Y no hablemos de cuántos fines de semana viajó sin importarle nada ni nadie, la hora, el día, cuantas vacaciones dejó de tomarse, cuantas veces se sintió enferma e igual fue a cumplir sus funciones y más cosas que les puedo agregar. Acá les dejo la versión de una madre que lo único que hace, es ver a la distancia la falsedad de todos y cada uno de quienes le decían 'Caro te amo'. Es que mi hija sí que tiene un defecto y siempre se lo dije: 'deja de ser tan compinchera, que hasta cuando los barcos se están hundieron, las primeras que salen son las ratas'".

Y ahora es cuando mi María Carolina seguirá brillando, porque desde que cantaba en los autobuses que nos montábamos ya era un espectáculo.

Carolina Sandoval ha dejado muy en claro que primero estaba la salud de su mamá. Foto: Instagram @venenosandoval

