Amanda Miguel, Paty Navidad, Miguel Bosé y otros famosos, que se oponen a la vacuna contra el Covid

A raíz de la muerte del cantante Diego Verdaguer, se ha hecho un recuento de los famosos que se han manifestado en contra de la vacuna Covid-19. El esposo de Amanda Miguel falleció a los 70 años de edad, a causa de unos problemas de salud derivados de su contagio de este virus a fines del año pasado; al parecer el intérprete de "La ladrona" no estaba vacunado contra el virus SARS-CoV-2.

Cabe mencionar que la pandemia del Covid-19 ha dejado en México más de 300 mil personas muertas, mientras que a nivel mundial 5.6 millones de decesos, de acuerdo con información de las autoridades de salud.

A lo largo de la contingencia sanitaria, varias celebridades han ocasionado gran controversia por su postura. Tal ha sido el caso de la cantante y actriz sinaloense Paty Navidad, manifestando en sus redes sociales que la pandemia, es un invento de las altas esferas del poder en el mundo, para controlar a la humanidad.

Según la actriz de telenovelas y ex reina de belleza, las vacunas contra el Covid-19 "son experimentales de ARNm, nanotecnología, puntos cuánticos y la enzima de luciferasa" y que supuestamente, "nos modificarán genéticamente e iniciaremos de manera oficial la era del transhumanismo, nos podrán conectar a una computadora cuántica y usarnos como robots".

El cantante español Miguel Bosé, es otro de los famosos que se oponen a la vacuna, pues está convencido que tienen relación con Bill Gates y la tecnología 5G. Incluso, se opone a utilizar cubrebocas.

"Los gobiernos no nos quieren ni nos protegen, tenemos que hacer algo por recuperar esta situación, vacunados y no vacunados, da igual, mañana a todos nos van a meter en el mismo bote y sufriremos las mismas consecuencias", expresó en la presentación de su libro autobiográfico.

El ex cantante, productor de cine y actor mexicano Eduardo Verástegui, en sus redes sociales externó no confiar en las personas detrás de las vacunas: "mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos quieren despoblar, tranquilos, Dios al frente".

Asimismo, el actor de televisión argentino Juan Soler, se refirió a la vacuna como "una mierda", convencido de que era "una porquería, que todo es una mentira, que no hay que vacunarse porque lo que están haciendo".

Don Eric del Castillo, actor mexicano y padre de Kate del Castillo, mencionó en encuentro con unos medios de comunicación, respetar la idea de cada persona con respecto a este tema. Tanto su esposo como él, no se han querido vacunar, señalando que se cuidan con la medicina alternativa.

Estamos saludables, me quiero hacer una prueba, no porque dude de mi salud, sino para decirle a mucha gente: 'estoy sano, punto, ya no me estén fregando'.