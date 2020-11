Amanda Miguel muestra su enorme casa de México; tiene un hermoso jardín

México. Amanda Miguel tiene una increíble casa en Ciudad de México y en ella tiene un enorme jardín que presume a través de un video que coloca en Facebook. La cantante de temas como Él me mintió y Castillos ama la naturaleza, estar rodeada de ella es lo mejor que puede sentir y así lo demuestra en las imágenes.

Amanda Miguel, originaria de Argentina y quien lleva más de cuatro décadas viviendo en México, tiene una casa muy grande y en ella constantemente organiza comidas y reuniones entre amigos, como la que llevó a cabo recientemente y en la que pudo mostrar el inmenso jardín que tiene.

Amanda Miguel además saborea un exquisito vino tinto mientras prepara junto con algunos amigos la comida y aguardan la llegada de otros para pasar un día inolvidable. Ella se muestra feliz por un día más de vida y también por la oportunidad de convivir con gente que quiere.

Amanda Antonia Miguel Samso es el nombre completo de la artista, quien nació en Gaiman, provincia del Chubut, Argentina, el 1 de junio de 1956, de acuerdo a información en su biografía, y también es compositora, pianista y empresaria. Está casada con el cantante Diego Verdaguer, con quien tiene una hija también cantante, Ana Victoria.

Amanda tiene más de 35 años de trayectoria artística, ha grabado 12 discos de estudio y ha vendido millones de discos en todo el mundo, además se ha hecho acreedora a múltiples certificaciones disco de oro y Disco de Platino.

Y en una reciente entrevista con el programa “Tu-night” con Omar Chaparro, la cantante habló sobre los episodios más complicados que ha pasado al lado de Diego, como lo fue la ocasión en la se enteró de su infidelidad, a pesar de que no lo refirió directamente.

Cuando Omar le preguntó si Diego le habría hecho algo que la instara a pagarle con la misma moneda, respondió:

Sí, pero yo no sería capaz. Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel . De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría."