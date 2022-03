Amanda Miguel retoma con fuerza la gira que dejó su amado Diego Verdaguer

"Gracias por haberme regalado tu compañía, tu inspiración, producciones impecables y tan hermoso repertorio", agregó. De la misma manera, aseguró que no podría tener mejor invitada que su hija Ana Victoria , la inspiración de ambos y "el ser más hermoso que me regaló mi cielo".

"Te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste", escribió Amanda Miguel sobre su fallecido esposo.

Hasta el momento no se han revelado las fechas previstas para México , a pesar de ello, su audiencia está impaciente por verla en vivo muy pronto. Se cree que a finales del 2022 la gira Siempre te amaré haga su paso por el país azteca.

Con gran fuerza tras su pérdida, Amanda Miguel retomará la gira que tenía planeada con Diego , según anunció a través de sus redes sociales, misma que se había colocado como uno de los eventos más esperados del año tras dos años de pausa debido a la Covid-19, pero no lo hará sola, sino muy bien acompañada.

Gilberto Coronel Periodista Web

