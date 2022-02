Amanda Miguel rompe en llanto en la Basílica de Guadalupe, al despedirse de su esposo Diego Verdaguer

El ícono de la música latina romántica, Diego Verdaguer, recibió el último adiós con una misa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Las cenizas del cantante y compositor, quien murió a fines de enero pasado a causa de unos problemas de salud, derivados de su contagio de Covid-19, fueron colocadas junto a una fotografía en una parte del altar.

Al finalizar la ceremonia religiosa que estuvo presidida por el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo primado de México, la también cantante y pianista argentina Amanda Miguel dio unas tristes palabras en memoria de su esposo Diego Verdaguer.

Amanda Miguel agradeció a la Basílica de Guadalupe y al Cardenal Carlos Aguiar por oficiar la misa, así como a todo el público por su incondicional apoyo, por los mensajes tan positivos hacia su familia, "ya que su partida impactó y creó una gran fuerza de amor expansiva". También dio las gracias a los medios de comunicación, por el respeto ante estos momentos tan difíciles.

"Mi esposo tenía una gran fe en Dios, esa fe en Dios que le hacía crear continuamente y con esa fe, todo lo que él proponía y creaba, lo conseguía y lo convertía, por esa gran fe en Dios, convertía la fe en acción".

Amanda Miguel trató de mantenerse lo más fuerte posible al pronunciar un mensaje en memoria de su esposo.

Amanda Miguel resaltó que Miguel Atilio Boccadoro Hernández, nombre real del cantante, fue "un excelente esposo", con quien pudo compartir su vida con felicidad absoluta y también, "siempre resolvimos con amor" los altibajos que tuvieron durante su matrimonio.

Cuando nos conocimos, nos reconocimos como amores eternos y nos juramos vivir juntos y respetarnos, porque creímos siempre en el concepto de la familia.

Para ellos, la familia fue lo más hermosa que existe en el mundo: "ya que del amor y del respeto, así como de los valores y las virtudes dentro del seno familiar, repercute en todo lo relacionado con nuestro mundo y a su supervivencia".

Con la voz entrecortada y con muchos sentimientos encontrados, Amanda Miguel hizo una especial petición a todo su público: "aprovechen el tener físicamente a sus amores, disfrútenlos y tomen nuestro ejemplo, de que nunca está exento uno de perder a sus grandes amores".

Ana Victoria no pudo evitar las lágrimas ante las palabras de su mamá Amanda Miguel.

La intérprete de temas como "Así no te amará jamás" o "Él me mintió", manifestó que su familia, entre ellos su hija Ana Victoria, lo honrarán y concluirán todos los deseos que no pudo cumplir. Con lágrimas en sus ojos, finalizó con estas palabras: "nos dejaste mucha tarea Diego, pero sobre todo, un gran ejemplo de ser humano, te amo mi vida, siempre te amaré, siempre".

Leer más: Amanda Miguel reaparece ante el público; despide a Diego Verdaguer en la Basílica de Guadalupe

Cabe mencionar que mientras Amanda Miguel decía estas emotivas palabras, de fondo se escuchaba "Volveré", una de las canciones más emblemáticas de Diego Verdaguer. Hasta el momento, se desconoce donde reposarán las cenizas del cantautor.