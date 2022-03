Amanda Miguel sorprende con su fortaleza al volver a cantar, hace llorar a Gloria Trevi y da gran lección

Como parte de su gira "Isla Divina World Tour", la cantante y compositora mexicana Gloria Trevi ofreció un concierto en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, el cual significó el emotivo regreso de Amanda Miguel a los escenarios, tras la muerte de su esposo Diego Verdaguer. La también actriz de cine sorprendió al público en "El coloso de Reforma", al presentar en una parte del show, a la intérprete de "Él me mintió".

La cantautora y pianista argentina, de 65 años de edad, fue recibida con una gran ovación por parte del público. Amanda Miguel lució bellísima con un vestido negro, toda una dama. Asimismo, mostró una gran fortaleza ante el duelo que vive tras la muerte de su esposo.

Gloria Trevi y Amanda Miguel se fundieron en un fraternal abrazo. "Tengo que ser fuerte y no puedo llorar, gracias por invitarme", expresó la viuda de Diego Verdaguer, señalando que esa noche estaba de pie en el escenario del Auditorio Nacional "en honor a mi esposo, en honor a él". Ante esto, todos los asistentes al show de Gloria Trevi, aclamaron el nombre de Diego Verdaguer.

"Él era amor", resaltó Amanda, dándole a todos los asistentes una valiosa lección: "el amor es el único sentimiento que vale la pena sentir, no hay otro sentimiento, chicos, si nos movemos con el amor, es muy fácil vivir, si nos movemos con el amor todo es posible y todo sale increíble".

Amanda Miguel agradecimiento profundamente tanto a Gloria Trevi como a su esposa Armando Gómez por la invitación, así como por haber estado cerca de su cónyuge, padre de su única hija Ana Victoria.

"Estoy de luto, chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, voy a seguir cantando". Estas palabras de la intérprete causaron gran furor. "Voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto".

Posteriormente, se dirigió a la Trevi para expresarle su admiración "Voy a seguir adelante Gloria, tú me das la fuerza, te veo desde el camerino, toda la fuerza que le echas en tu show, todas las ganas que le echas a la vida y para mí realmente eres un ejemplo, eres un ejemplo Gloria y pienso que la gente no en vano está aquí esta noche".

Sus palabras hicieron llorar a Gloria Trevi. "Me siento orgullosa de alguna manera, ocupar un lugarcito en tu corazón y también el corazón de todos ustedes, que son mi motor".

Leer más: "Ganamos la guerra", mamá de J Balvin vence al Covid-19; sus imágenes al salir del hospital conmueven

Amanda Miguel y Gloria Trevi cantaron "Las pequeñas cosas". La también empresaria argentina señaló que "las pequeñas cosas son las que valen la pena en esta vida".