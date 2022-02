Amanda Miguel, viuda de Diego Verdaguer, encuentra consuelo en el amor hacia su nieto Lucca (VIDEO)

La querida artista argentina externó que "haber perdido el amor de mi vida y él no está más conmigo, triste de verdad, muy triste".

Por otra parte, hace unos días Amanda Antonia Miguel Samso compartió un video en las stories de su cuenta en Instagram, donde apareció un semblante triste, pero a la vez con fortaleza . Agradeció de todo corazón a todas las personas que le han enviado mensajes de apoyo ante su duelo, "para que me mantenga fuerte ante lo que estoy viviendo".

"Hermosa Amanda ❤️❤️ Solo Lucca te puede alegrar tu corazón, te ilumina tu sonrisa", "el amor por los nietos no tiene palabras, disfruta cada momento", "Dios mío, es igualito a su abuelo Diego", "vamos Amanda, lo haces bien", "estamos contigo", "qué escena tan tierna", "el rostro del amor", "hermosa mirada, detallando a la abuela" y más, son los mensajes de parte de sus seguidores.

"Un momento espontáneo entre Lucca Miguel y yo, que fue filmado sin darme cuenta", escribió en su post. En el video expresa: "¿qué mi amor, me miras los ojos?", mientras agarra con sus manos, los pequeños brazos de su nieto y le hace cariños.

La intérprete de clásicos temas como "Él me mintió" o "Ámame una vez más", también ha encontrado consuelo en el amor hacia su nieto Lucca , primogénito de la cantante Ana Victoria, la única hija que tuvo con Diego Verdaguer. Tal y como lo podemos ver en un video que publicó en sus redes sociales, tomado por su amiga Estella Sneider, conductora de televisión y psicóloga.

Amanda Miguel no está sola ante los difíciles momentos que vive. Hace ya un mes, murió a los 70 años de edad su amado esposo Diego Verdaguer , debido unas complicaciones de salud, surgidas tras su contagio de Covid-19. El cantante y compositor argentino, naturalizado mexicano, permaneció sus últimos días en un hospital en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Su cuerpo fue cremado y una parte de sus cenizas descansan en la Basílica de Guadalupe , en la Ciudad de México.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.