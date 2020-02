Amanda Miguel y Diego Verdaguer y su clave para ser un matrimonio feliz

Los cantante Amanda Miguel y Diego Verdaguer se acercan al festejo por sus 45 años de matrimonio, un matrimonio que es ejemplar para muchos dentro y fuera del mundo del espectáculo.

Amanda Miguel y Diego Verdaguer han forjado una carrera profesional exitosa, pero también un matrimonio que lo es de igual forma y lo han hecho fuerte con el paso de los años.

Amanda y Diego son originarios de Argentina y radican en Ciudad de México desde hace varias décadas, de hecho en México han forjado su carrera profesional.

Y siempre que a la famosa pareja la cuestionan respecto a cuál es su secreto o fórmula para que tengan un matrimonio unido y consolidado, coinciden en responder que todo se debe a que se aman y se respetan.

Tratamos de estar todo el tiempo juntos y organizar nuestras vidas para no extrañarnos. Nos admiramos, nos respetamos y nos amamos, porque si no, no estaríamos juntos", declaró Diego al portal AARP.