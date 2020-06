Amandititita denuncia discriminación de Horacio Villalobos ante escándalo de Chumel Torres

Amandititita alzó la voz y denunció que por muchos años ha sido víctimas de racismo y discriminación por parte de tres conocidas personas del medio del espectáculo en México: Gustavo Adolfo Infante, Alex Kaffie y Horacio Villalobos.

En su cuenta de Twitter la cantante Amandititita originaria de Tampico, Tamaulipas, comentó: "bueno y ¿qué pasa con los comentarios misóginos racistas y clasistas de los conductores de programas de TV? A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada en cadena nacional".

Asimismo Amandititita manifestó sobre Horacio Villalobos, el hoy conductor del programa Venga la Alegría:

Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de india no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor.

Estos tweets de la cantante surgen ante la controversia de Chumel Torres, quien fue acusado de emitir comentarios racistas y clasistas. Posteriormente sería cancelada la participación del youtuber en un foro organizado por Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación).

Ante la polémica de Chumel Torres muchas personas han expresado su sentir ante este tema, entre ellas Amandititita.

En redes sociales se compartió uno de los videos donde se burlaban de la cantante, en el entonces programa de Horacio Villalobos, "Desde Gayola", que se transmitía hace ya varios años en Telehit. "Horacio Villalobos siempre se excusó diciendo que todo eso era una crítica, en el caso de este vídeo crítica a las revistas de chismes y sus manejos. Siempre se defenderá de esa forma, yo te apoyo Amandititita", manifestó un usuario en Twitter

De igual manera usuarios de redes sociales opinan que es irónico que hoy en día Horacio Villalobos forme parte de Venga la Alegría de TV Azteca, cuando anteriormente se burlaba de este tipo de programas. Amandititita fue muy clara con su petición:

Y no, no busco ni disculpas y les pido por favor que no los insulten. Yo no busco eso, busco que pare la violencia y que pare violencia contra la mujer. Y públicamente lo digo, me lastimaron muchos años, aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma.