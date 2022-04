Amandititita es víctima de la delincuencia ¿Qué le sucedió?

México.- La cantante mexicana Amandititita acudió a sus redes sociales para darle a conocer a sus seguidores que fue víctima de la delincuencia y externó su molestia al respecto, desatando tipo de reacciones y comentarios.

A través de su perfil oficial de Twitter, la cantautora denunció el robo de un libro muy importante por la plataforma de transportes Uber, explicando que el material había sido enviado por el servicio, pero el conductor nunca lo entregó.

El pasado 23 de abril la cantante hizo una denuncia pública a la plataforma en línea: "Hola, me mandaron un libro y el socio conductor no me lo entregó y no me responde. ¿Qué hago? @Uber_Support @Uber_MEX".

La empresa no le dio ningún tipo de respuesta a Amandititita y sus seguidores de inmediato le demostraron su apoyo. Momentos más tarde, la cantante de 42 años confesó la importancia de aquel libro y lanzó un contundente mensaje a la persona que se lo robó.

"Oficialmente el del Uber se robó mi libro. No lo olvidé, me lo mandaron y no lo entregó. Era uno de Lucía Berlin, espero que lo lea, es un libro agotado. Me queda la esperanza que el del uber sea un gran lector y no sólo un gandaya", escribió más tarde.

Denuncia Amandititita ser víctima de la delincuencia

Hasta el momento se desconoce si la cantante Amandititita logró recuperar el libro u obtuvo algún tipo de solución de parte de la plataforma, debido a que sus redes sociales están protegidas y por lo tanto sólo sus seguidores pueden estar al tanto de sus publicaciones.

Leer más: Fernanda Castillo sumerge la cara en hielo para mantenerse joven: estos son los beneficios e instrucciones