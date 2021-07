Amanece de malas. Eduardo Yáñez furioso por quienes critican su forma de persignarse

Muy de malas amaneció Eduardo Yáñez de 60 años de edad, esto después de que fuera criticado en redes sociales, por su manera de persignarse al pasar por una iglesia.

Y es que el actor mexicano se persigna con la izquierda pues es zurdo, es por eso que se le fue con todo a quienes lo critican.

Que alguien me explique.... si yo en la iglesia me persino con la mano izquierda es porque soy del Diablo? No pendejo, es porque soy zurdo. Esto va para todos los que atacan mis posts. Ojalá lo entiendan y si no ..., escribe Eduardo Yáñez.

Como era de esperarse los internautas de inmediato reaccionaron a la publicación del histrión de telenovelas.

"Eduardo te ves muy bien saludos y bendiciones!!", "No mi amor tu no eres del diablo y yo te amo y admiro mucho! Dios lo bendiga siempre! Guapísimo!!", le escriben a Eduardo Yáñez en la foto.

Para quienes no lo saben Eduardo Yáñez siempre ha sido un actor de mecha corta y él lo ha dicho en algunas entrevistas.

Cabe mencionar que Eduardo Yáñez también se ha enfocado en su carrera como actor, pues desde hace rato no lo vemos en las telenovelas.