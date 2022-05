"Amanecí sin algo encima", Magaly Chávez tras ruptura con Alfredo Adame

México. Liberada, así es como dice sentirse Magaly Chávez tras finalizar su romance con Alfredo Adame. Ambos participan en el reality show Soy famoso...¡Sácame de aquí!, donde mostraron más de cómo eran al ser pareja.

Alfredo Adame y Magaly Chávez ya no son pareja, y su relación empezaría a "romperse" cuando él dijo a ella que estaba celoso por la llegada de Guty Carrera y comenzó a hacer comentarios desagradables.

A Magaly no le pareció que Adame empezara a hablar mal de Guty, incluso le recalcó que ya le había pedido antes que no se expresara así de las personas, pero no le hizo caso.

“Hoy amanecí como sin algo encima” dijo Magaly Chávez y sus compañeros del reality show le manifestaron que se veía libre y liberada, esto tras saber que ya había terminado con Alfredo Adame.

Además Magaly cita también en el reality show que haber acabado su relación sentimental con el actor la ayudó a pensar cuánto valía como mujer, por lo que si el actor no la valoraba, ella iba a seguir adelante.

Y aunque alguien manifestó que intentaría hablar con Adame para que arreglara las cosas con Magaly, esta dijo que no tenía caso porque no le interesaba en realidad arreglar sus problemas personales con él.

Según reporte en varios portales de noticias en relación a lo que ha sido la participación en el reality de Magaly y Alfredo, el equipo de él mostró ya su molestia por la actitud que ha tomado y señalaron que "no los ayuda" en las actividades.

También se dice que Alfredo Adame sabe que sus compañeros no lo quieren y dijo que le quieren dar una ‘puñalada por la espalda’, además Magaly ha dicho que no puede defenderlo porque sus acciones hablan mal de él y no le extrañaría que ahora se dedicara a hablar de ella.