Amante de la esposa de Will Smith insiste que su relación fue aprobada por él

Estados Unidos.- August Alsina todavía insiste en que Will Smith dio su bendición para que el cantante se acostara con Jada Pinkett Smith. El productor de éxitos No Love, de 27 años, afirmó sensacionalmente que había estado viendo a Jada, de 48 años, que luego admitió y apodó un "enredo".

El cantante dijo que Will, de 51 años, dio su bendición a la relación extramatrimonial. Después de la bomba masiva, Will y Jada, que se casaron en 1997, profundizaron en su matrimonio en un episodio de su programa de Facebook Red Table Talk.

Durante la discusión, Jada se quedó con la idea de que Will le dio permiso para que ella y August se convirtieran en parejas sexuales durante aquella etapa de su matrimonio.

Will detalló cómo él y Jada tomaron la decisión de separarse, ya que pensaron que iban a terminar su matrimonio, antes de que ella se enganchara con August. Y ahora, agosto ha respondido después del episodio asombroso del programa de entrevistas para insistir en que Will le dio el visto bueno para involucrarse con Jada.

Durante la entrevista con Lil Wayne en el final de temporada de Young Money Radio en Apple Music, August dijo: "Todo lo que he hablado en mi entrevista inicial es y fue, y sigue siendo, mi verdad exacta. Me senté y tuve una conversación Como dos hombres, tuvimos una conversación y eso fue todo.

"Creo que la gente, debido a la narrativa que fue pintada, creía que, oh, estoy hablando de esto porque soy salada porque terminaron volviendo a estar juntos cuando ese nunca fue el caso". "No se veían de esa manera, pero aún así y se respetaban como familia.

Nos sentamos como dos hombres, como," Yo, boom. Tienes mi amor. Tienes mi bendición ". Y esa es la situación en su conjunto ... "Es complicado porque no quiero ser la persona que cause confusión en el mundo de nadie. Pero cuando algo se viene abajo en mi mundo y afecta a mi mundo, es como, mira, tenemos que estar, estoy listo para ser honesto". De eso se trata realmente ".

Jada se embarcó en un romance vertiginoso hace cuatro o cuatro años y medio con August, cuando estaba atravesando "tiempos difíciles" con Will. Ella dijo: "Quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que me sentí bien. Fue realmente una alegría ayudar a curar a alguien".

Anteriormente, Alsina aseguró que mantuvo una relación con Jada después de hablar con el propio Will, por lo que el affaire no fue oculto. No obstante, el actor negó haber aprobado el romance entre su esposa y el amigo de su hijo. “La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia soy yo”, insistió Jada sobre la afirmación de August de que Will le dio “permiso” para tener una aventura con su mujer.

En su programa de Facebook Watch, que tiene 7,1 millones de seguidores, Jada también admitió que una vez que ella y Will resolvieron las cosas, August rompió todos los lazos con ella. “Lo dejé pasar y no he hablado con él desde entonces”.

