Amaranta Ruiz saca a la mujer empoderada que lleva dentro

Ciudad de Mexico.- Entre corte y corte, sentada en el foro y esperando ser llamada para grabar, Amaranta Ruiz no hace otra cosa más que agradecer por esta oportunidad en la comedia de TV Azteca, 3 Familias.

"Hace un rato platicaba con alguien y le decía que los actores vivimos de tener trabajo en realidad y el tener la fortuna de poder tener una temporada ligada y que sigamos grabando nos hace sentirnos mucho más tranquilos, agradecidos y sobre todo orgullosos de pertenecer a un proyecto que por sus méritos propios logra tener una segunda temporada en estos tiempos en donde hay tanta oferta visual, donde puedes ver tantas cosas y enterarte de tantas otras en otras plataformas".

Amaranta recuerda sus inicios y comparte que hace 25 años el público sólo miraba TV Azteca o la competencia y ahora hay un abanico amplio donde la gente puede ver más cosas.

Amaranta se siente muy feliz con su trabajo. Foto: Cortesía TV Azteca

"De alguna manera me siento orgullosa, agradecida, tranquila y contenta porque lo capítulos nuevos están increíbles, hay muchas aventuras, son personajes tan polifacéticos, tienen tantas aristas todos que sólo falta poner la situación para que los personajes naden en ese mar de ideas, entonces pues muy bien".

SU PERSONAJE

Una mujer empoderada es como describe a su personaje dentro de la historia. "Sheyla es muy segura de si misma, una mujer con un profundo amor por su hijo y bueno cada quien es lo que es y cada quien tenemos un código postal diferente y cada quien se comporta respecto a las cosas que ha consumido en la vida y Sheyla no siempre fue una mujer afortunada económicamente ella siempre fue de un estrato social bajo, muy popular y por algunas vueltas del destino logró tener dinero, pero yo creo que en esencia sigue siendo la misma, creo que es una mujer muy auténtica y yo creo que el amor por su hijo la rescata, es una mujer que está preocupada por las dietas, por la edad, por sentirse sola, por querer encontrar una pareja en estos tiempos, pero al mismo tiempo se empodera y es segura y al mismo tiempo le intenta, pregunta o lo inventa, creo que eso la salva de sentirse triste o deprimida, es una mujer esencialmente alegre y propositiva y bueno cada quien tiene sus lineamientos morales y cada quien tiene actúa en base a ellos".

"Entretener y divertir, ese es nuestro principal objetivo, donde todos se pueden reír. Es un trabajo en conjunto de muchas personas".

SU REGRESO A LA COMEDIA

Cuando inició en la televisión Amaranta se fue por la comedia, pero ella quiso darle un giro a su carrera.

"Mis primeros 12 años han sido comedia, después viendo el melodrama y hoy vuelvo a la comedia. En este país solemos poner etiquetas y son muy difíciles de quitar y después de hacer tantos años comedia y no encontrar otro trabajo que no fuera en ese género. Hubo un tiempo donde en la empresa no se hacía otra cosa que melodrama tuve que tomar la decisión de dejar de hacer comedia y dar un giro hacía el melodrama, en ese inter que hice poca televisión me dedique a hacer cine, películas de largometraje y después me llamaron para hacer el tercer capítulo de Lo que callamos las mujeres y era un dramón de aquellos y Elisa Salinas me dijo tú quieres hacer melodrama, era un papel chico y pum y de ahí novela, tras novela hasta que llegó Los Sánchez que era un melodrama con tintes de comedia no como esta que es franca que tenemos aquí que llega a ser hasta fársico".

En cuanto al trabajo de los actores insiste en que no se deben encasillar y buscar nuevas cosas.

"El trayecto de un actor se debe medir por los proyectos que hace no por los géneros, siempre he dicho que un actor debe ser como un carpintero y no puede dedicar su vida entera a hacer puertas de clósets porque va a llegar un momento que tendrá una frustración espantosa, creo que los actores de carrera, podemos tocar cualquier género y ser veraces y hacer lo que realmente un director te puede exigir".

Otra de las cosas que ama es la conducción. Foto: Cortesía TV Azteca

CONDUCCIÓN

Por el momento y con las grabaciones de 3 Familias tomó un receso en la conducción, pues la telenovela le demandaba mucho de su tiempo.

"Hace cuatro meses tuve que renunciar a un programa que conducía en las mañanas porque la carga de trabajo en 3 Familias fue muy fuerte y no se puede querer comer y beber al mismo tiempo y ahorita está mi tiempo full con esto, a mi me encanta la conducción, ahorita tengo un programa en You Tube con mis excompañeras de Ellas Arriba, con Shanik, Choco y la Chula, me da mucho gusto porque a pesar que no estemos todas en la misma televisora es un proyecto que podemos abordar desde otra plataforma y de alguna manera mi carrera está aquí, pero siento que la comunicación y el entretenimiento y las plataformas van hacía allá, ahí me desquito de mi parte conductora y no porque soy muy yo, es como un recreo, porque son muy amigas mías, con miradas y silencio sabemos a donde vemos".