Amazon y Woody Allen terminan batalla legal

Nueva York.- Woody Allen y Amazon.com han terminado su batalla legal.

El cineasta había demandado a Amazon en febrero después de que el gigante en línea terminara su contrato de 2017 sin lanzar una película completa, "Un día lluvioso en Nueva York".

Amazon respondió que Allen, cuya hija Dylan lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era chica, rompió el acuerdo de 4 películas al hacer comentarios insensibles sobre el movimiento #MeToo. Allen ha repetido las acusaciones hechas por su hija.

En documentos presentados el viernes en el Tribunal de Distrito de los EE. UU., Allen y Amazon acordaron que el caso debe desestimarse sin perjuicio. Los términos no fueron revelados.

Director Woody Allen. Foto: AP

"A Rainy Day in New York" fue lanzado en el extranjero, pero no en los Estados Unidos. La carrera de Allen se ha ralentizado en los últimos años, con varios actores que habían aparecido en sus películas diciendo que no volverían a trabajar con él.