¿Amber Heard defecó en cama que compartía con Johnny Depp? Cuenta su versión en el mediático juicio

El llamado "juicio celebrity de la década", protagonizado por los actores estadounidenses Johnny Depp y Amber Heard, tras una pausa de una semana, fue reanudado en un tribunal del condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos. Cabe mencionar que esta "pelea legal" entre los ex esposos, no se trata de un juicio por violencia doméstica, sino por difamación.

Durante el mediático juicio, el jurado resolverá quién ha difamado a quién, asimismo, se calculará la cantidad económica que uno le debe al otro por esto. Amber Heard volvió a subir al estrado, para revisar su testimonio anterior, sobre la primera vez que, asegura, el protagonista de la saga "Piratas del Caribe", la agredió físicamente.

Asimismo, negó haber defecado en la cama que compartía con Johnny Depp cuando estuvieron casados, tal y como él aseguró anteriormente.

Según la versión del actor, de 58 años de edad, cierto día al llegar a casa, Amber Heard le reprochó haber llegado tarde, originándose una discusión de la cual, él prefirió retirarse, pidiéndole que no lo siguiera. Ante esto, asegura que su ex esposa comenzó a lanzarle cosas golpeándolo en dos ocasiones.

Posteriormente, Amber Heard habría defecado de su lado de la cama. "Mi respuesta inicial fue reírme, era algo tan extraño y tan grotesco que solo atiné a reírme", externó Johnny Depp.

En la audiencia de este lunes, la actriz de la película "Aquaman", lo negó por completo, "absolutamente no".

No creo que eso sea divertido, no sé a qué mujer adulta le parezca, no estaba de humor para bromear.