Amber Heard desde años ha luchado por las mujeres maltratadas

Aunque Amber Heard aún se encuentra en la polémica debido a los problemas que enfrentó con el actor Johnny Depp, quien la golpeó en el pasado y con quien fue a juicio pues la actriz lejos de quedarse callada alzó la voz por los maltratos que recibió de su pareja, pero lo que pocos saben es que la mujer originaria de Austin, Texas siempre ha luchado por los derechos de las mujeres.

En una entrevista que hizo en España, Amber Heard se encontraba promocionando la película de Aquaman, pero en un momento la actriz le dio prioridad a su papel como mujer en la vida, ya que explicó que ella siempre ha tratado de defender a las mujeres, incluso mucho antes de ser famosa, por lo que muchos adulan la valentía que tiene la actriz por hablar sobre el maltrato que vivió.

No podemos ver los cambios directamente ahora mismo los cambios van a tomar tiempo y si están, están pasando ya es que estamos empezando a cambiar las maneras como hablamos y por ejemplo como representamos, mujeres el ejemplo que rompo y esta bien dicho dijo en una ocasión Amber Heard, con el movimiento Me Too.

Y es que al parecer desde hace tiempo la actriz podría haber pedido ayuda sobre los maltratos que vivía por parte de Johnny Depp, pero Amber Heard los pudo mantener en secreto para no protagonizar un zafarrancho en Hollywood, pues lo que menos quiere la famosa es llamar la atención de sus fans por medio de los escándalos.

"Es una mujer muy hermosa Amber. Espero que encuentre ayuda por todo lo que paso con Johnny no estuvo bien eso", "Gracias a Dios que en este 2020 todo se esclareció, no más Amber Heard", "No voy a escribir tanto solo les digo que un maltratador se acerca lo mas posible a su presa y el maltratado se aleja vaya como un león y cebra", le escriben a la actriz en redes.

Para quienes no saben mucho de la pelea de Amber Heard y Johnny Depp, ella acusó al histrión de Hollywood de haberla golpeado, pero él asegura que la chica fue quien lo golpeó, además recalcó que quiere manejar todo a su favor, pero al parecer fue ella quien ganó la batalla legal, aunque en redes sociales circulan unos audios de como fue la pelea entre los dos actores.

Amber Heard una mujer muy fuerte a pesar de las adversidades/AP

En la llamada filtrada Johnny Depp acusa a Amber Heard de ponerse violenta en Toronto, e incluso lo agredió, pues eso dejó entre ver el actor quién no entró en detalles, pues la actriz se lo hizo saber cuando discutían en ese acalorado momento, pero muchos internautas se dieron cuenta de lo alterada que estaba Amber.

Trata de no hacerlo una pelea. Trata de abordarlo sin saltar a la garganta del otro porque todo lo que va hacer es construir una montaña de mierda, un resentimiento, algún tipo de un maldito odio, dice el actor en la llama telefónica, pero ella no se queda callada y le responde.

Eso es diferente. Eso es lo que uno no niega al otro. Eso es irrelevante. Eso no es completamente seguro. El hecho de que haya tirado ollas y sartenes no significa que no puedas golpear mi puerta, dijo Amber Heard algo alterada.

Cabe mencionar que aunque Amber Heard ganó el juicio, muchos fans de Jhonny Depp, incluso de la misma actriz, aseguran que ella miente y que todo fue un supuesto plan para sabotear la carrera del histrión, pues supuestamente ella jamás la golpeó como todo mundo cree, ya que las pruebas mostradas en la corte supuestamente no son del todo reales.