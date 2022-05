Amber Heard es sometida a un brutal contrainterrogatorio por Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp

Estados Unidos.- Cerca del final de la batalla legal que sostienen los actores Amber Heard y Johnny Depp, la abogada de éste, Camille Vasquez, hace uno de sus mejores movimientos en la corte. La actriz fue sometida a un brutal contrainterrogatorio por parte de la abogada de su exesposo y se le fue con todo con su amplia investigación.

"¡Tus mentiras han sido expuestas al mundo!", señaló la abogada ante la corte. Heard respondió: "No he mentido en nada". Continuó preguntando: "Cuando le dijo a este jurado que golpeó al Sr. Depp porque pensó en el Sr. Depp empujando a Kate Moss por las escaleras, ¿no esperaba que la Srta. Moss testificara que eso nunca sucedió?".

A lo que Amber Heard de inmediato respondió que era incorrecto, pues sabía cuántas personas saldrían a apoyarlo, pero recordó su temor cuando aquello sucedió, y resaltó que conoce el "poder" de su exesposo sobre las personas, lo que lo ha ayudado a salir adelante durante el juicio.

La modelo británica Kate Moss aclaró, al ser testigo de Johnny Depp durante el juicio, que ella cayó por las escaleras y el actor no tuvo la culpa, como lo aseguraba su exesposa. En pocas palabras, desmintió el testimonio de Amber y contó lo que realmente sucedió en aquel momento.

Estábamos saliendo de la habitación, Johnny salió antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras", declaró Kate Moss.