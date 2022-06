Amber Heard lanzaría "el libro de la venganza", donde revelaría secretos de su vida con Johnny Depp

En el llamado "juicio celebrity de la década", que se llevó a cabo en una corte del condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, el jurado, por unanimidad, falló a favor del actor Johnny Depp, en su demanda por difamación en contra de su ex esposa Amber Heard. La actriz de la película "Aquaman", fue demandada por el protagonista de la saga "Piratas del Caribe", por difamación por un artículo de opinión del Washington Post de 2018, en el que se autodenominaba "víctima de abuso doméstico".

Tras perder este mediático juicio, la juez ordenó a Amber Heard pagarle 10 millones de dólares a Johnny Depp como indemnización. Posteriormente, Elaine Bredehoft, abogada de la actriz estadounidense, informó que su clienta no tenía el dinero para pagarle a su ex cónyuge.

A unas semanas del final del "juicio celebrity de la década", la revista británica OK! Magazine, ha dado a conocer que Amber Heard estaría en bancarrota y ante este panorama, habría firmado un millonario acuerdo, "para lanzar un libro de venganza", donde hablaría de su vida privada y revelaría secretos de su matrimonio con Johnny Depp.

De acuerdo con la revista británica OK! Magazine, la actriz no estuvo en condiciones de rechazar la oferta ante su precaria situación financiera. Supuestamente, usaría parte del dinero de dicho acuerdo millonario, para poder pagarle los 10 millones de dólares al actor.

"Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado, ya está en conversaciones y está emocionada, en este momento, no tiene nada que perder y quiere contarlo todo". Según la fuente de la revista antes mencionada, Amber está "quebrada" y no "en condiciones de rechazar dinero".

Sin embargo, tendrá que ser muy cuidadosa al respecto, pues podría enfrentar una nueva demanda por difamación por parte de Johnny Depp, si llega a cruzar la línea.

"En la medida en que Heard quiera discutir este caso y su relación con Depp en una declaración o un libro revelador, debe tener mucho cuidado con lo que dice sobre él. Depp y sus abogados leerán y escuchando todo lo que dice Heard. Si ella cruza la línea, lo cual es probable, no hay duda de que será acusada de otra demanda por difamación y terminará de nuevo en la corte", manifestó Dror Bikel , autor de "The 1% Divorce, When Titans Clash" a OK! Magazine.

Por otra parte, en una entrevista con Savannah Guthrie, Amber Heard aseguró que aún ama a Johnny Depp. "Sí, absolutamente, lo amo. Lo amo con todo mi corazón, traté lo mejor que pude de mantener una relación que estaba profundamente rota, pero no pude".