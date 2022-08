Amber Heard no desiste, cambia su equipo de abogados y apelará el veredicto a favor de Johnny Depp

La actriz estadounidense Amber Heard no quita su dedo del renglón. Apelará el veredicto que favoreció a su ex esposo, el actor Johnny Depp, con quien protagonizó un mediático juicio que fue televisado, en el cual salieron a la luz pública una serie de "trapitos sucios" sobre el turbulento matrimonio que tuvieron hace unos años. Para su apelación, la también modelo, de 36 años de edad y originaria de Austin, Texas, Estados Unidos, ha cambiado a su equipo de abogados.

Mediante un comunicado, un portavoz de Amber Heard, informó que la actriz contrató a David L. Axelrod y Jay Ward Brown, del bufete de abogados Ballard Spahr. Asimismo, se dio a conocer que Ben Rottenborn fungirá como co-asesor.

Con respecto a la abogada Elaine Charlson Bredehoft, quien fue la representante legal de Amber Heard, durante el llamado "juicio celebrity de la década", se retiró de su equipo de defensores.

"Cuando se trata de proteger el derecho fundamental de la libertad de expresión, consideramos la decisión del jurado, parafraseando una cita famosa, no como 'el principio del fin, sino simplemente como el final del principio'. Un tribunal diferente amerita una representación diferente, particularmente porque ahora está saliendo a la luz tanta evidencia nueva", externó el portavoz de la ex esposa de Johnny Depp, uno de los actores más aclamados de Hollywood.

Por su parte, la abogada Elaine Charlson Bredehoft, dijo sobre su salida del equipo de abogados de Amber Heard:

Este es el momento perfecto para pasar el bastón, he prometido a Amber y su equipo de apelaciones, mi total cooperación y asistencia a medida que avanzan en el camino hacia el éxito.

En junio pasado, un jurado falló por unanimidad a favor de Johnny Depp, al considerar que Amber Heard difamó a su ex esposo, en un artículo de opinión para The Washington Post. Ante esto, la jueza Penney Azcarate, ordenó que la actriz pague al protagonista de "Piratas del Caribe", 10 millones de dólares como indemnización.

Posteriormente, los abogados de Amber Heard pidieron un nuevo juicio y fue denegado. Luego, apelaron el veredicto a favor de Johnny Depp.

En un comunicado, David L. Axelrod y Jay Ward Brown, los nuevos representantes legales de Amber Heard, manifestaron su agradecimiento por la oportunidad de poder representar a la actriz en esta apelación, "ya que es un caso con implicaciones importantes de la Primera Enmienda para todos los estadounidenses. Confiamos en que la corte de apelaciones aplicará la ley correctamente sin deferencia a la popularidad, revocar la sentencia contra la señora Heard, y reafirmar los principios fundamentales de la Libertad de Expresión".

Recordemos que en marzo de 2019, Johnny Depp demandó por difamación a Amber Heard. En su denuncia, alegó que su ex esposa, lo había difamado en un artículo de opinión publicado en The Washington Post, en el que se describía a sí misma como "una figura pública que representa el abuso doméstico". La actriz, por su parte, presentó una contrademanda en noviembre de 2020, pidiendo que se le concediera inmunidad contra las reclamaciones de su ex esposo.

El 1 de junio de 2022, en una corte del condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, un jurado determinó que Amber Heard había difamado a Johnny Depp.