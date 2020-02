Se filtra audio donde Amber Heard admite que golpeó a Jhonny deep

La actriz Amber Heard revela que sí golpeó al también actor Johnny Depp, es lo que se difunde este día en distintos portales de noticias internacionales. Los actores estuvieron casados durante 15 meses.

Un audio se ha filtrado y a través de él se escucha que ella dice que sí golpeó a su exesposo. La pareja protagonizó una pelea legal, ya que Amber Heard demandó a Deep por maltrato físico y él a ella contrademandó por difamación.

El matrimonio entre Amber y Depp habría terminado porque ella solicitó el divorcio y lo acusó de violencia física. El pleito que protagonizaron en la vida real le dio la vuelta al mundo en pocos días.

El diario Daily Mail publica unos audios y en parte de ellos se escucha que dice que Amber que no podía controlarse cuando discutía con Johnny y lo agredía físicamente.

No puedo prometer que no llegaré a lo físico de nuevo. Me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo."