Amber Heard ya tiene reemplazo para "Aquaman 2"

Hasta el momento Warner no se ha pronunciado al respecto , pero se espera que lance un comunicado oficial para confirmarlo. Cabe destacar que la cinta concluyó de manera oficial en enero del 2022 y se espera que sea estrenada el 17 de marzo de 2023.

"Su genial papel en 'Game of Thrones' la catapultó a un estado de primera categoría, y la catapultó a protagónicos como una joven Sarah Connor en 'Terminator Genesis', Que ira en 'Solo: una historia de Star Wars' y también reemplazará a Amber Heard como Mera en 'Aquaman 2'", detalló Forbes al respecto.

Según informó Forbes, Amber ya quedó fuera de Aquaman y ya hasta tendrían a su reemplazo. Se trata de la actriz Emilia Clarke , quien estaría tomando su papel de Mera en la secuela del hombre del agua, sin embargo, Warner todavía no se ha pronunciado.

Gilberto Coronel Periodista Web

