Amely defiende a su hermano Christian Nodal, ante los ataques por supuestamente haberla acosado

Hasta el momento, Christian Nodal no ha comentado nada sobre los ataques que ha recibido tras la publicación del video antes mencionado.

Asimismo, externó que era "horrible" la facilidad con la que difaman ciertas personas . "No se olviden que también soy mujer y no una razón para perjudicar a alguien más, en esta ocasión a mi hermano directamente. De igual manera, entre mi hermano y yo hay una relación bonita, como cualquier otra y una línea de respeto".

"Tener que dar explicaciones de cómo es la relación con mi hermano, por personas que no tienen límites y se aprovechan de este movimiento tan delicado, que mucho ha costado a personas que realmente si pasan por este tipo de casos", manifestó Amely Nodal .

Algunos usuarios de redes sociales, llegaron a insinuar que el ex novio de la cantante y actriz española Belinda, acosó a su hermana.

Ante las críticas que ha estado recibiendo el intérprete de "Botella tras botella" y muchos éxitos más, su hermana Amely Nodal salió en su defensa . En un mensaje publicado en las stories de su cuenta en Instagram, expresó que no podía quedarse callada y que era desagradable tener que dar explicaciones sobre un video que fue sacado de contexto, "que en su momento fue compartido como un momento divertido".

Estos son algunos de los comentarios en redes sociales: "esto es asqueroso, muchas normalizan estas actitudes, y cuando les pasa andan llorando", "se ve que no le agrado a la hermana", "creo que es super incómodo, mis hermanos y yo nos llevamos super, pero de eso a tocarnos de más, no" y otros más.

A todo esto se le sumó una nueva controversia . En redes sociales se publicó un video de Christian Nodal bailando con su hermana Amely , en lo que parece una reunión familiar. En una parte de dicho video, se ve como el cantante y compositor, baja una de sus manos y le toca el trasero , acción que no fue bien vista por algunas personas , por lo cual ha recibido críticas.

A lo largo de esta semana, el joven cantautor mexicano Christian Nodal ha acaparado por los titulares de la prensa de espectáculos, tras la "pelea" que tuvo con su ex suegra Belinda Schüll a través de redes sociales. El ganador del Latín Grammy, aseguró que la señora ha vivido a costillas de su hija durante muchos años y además, compartió en Twitter una conversación de WhatsApp con Belinda , donde dio a conocer que, supuestamente, durante su noviazgo le pedía dinero para sus padres y para ella.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

