Amenazaron con decapitar a Robbie Williams y a su esposa durante un viaje

Estados Unidos.- Robbie Williams y su esposa Ayda Field han dicho que ambos fueron amenazados con ser decapitados durante un viaje de caridad a Haití.

La pareja estaba en el Caribe trabajando con UNICEF cuatro meses después del terremoto de 2010, recordaron, hablando en el podcast de Field Postcards from the Edge.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Williams dijo: "Me amenazaron con ser decapitado en Haití. Íbamos a ayudar".

"Pensé, '¿deberíamos ir a la siguiente calle entonces?' y mirando hacia atrás, daba miedo ". Field agregó: "Yo estaba contigo, yo también estaba siendo amenazado de ser decapitado también".

La pareja fue amenazada de muerte durante un viaje humanitario. AFP

Anuncio El terremoto dejó un estimado de 250,000 personas muertas, según la organización humanitaria World Vision International, mientras que alrededor de 1.5 millones perdieron sus hogares.

Williams pasó dos días en la ciudad portuaria de Jacmel, presenciando el caos después del desastre de primera mano.

En su diario en línea de UNICEF sobre la expedición de abril de 2010 en ese momento, Williams habló de la destrucción "masiva y devastadora" que encontró. Él dijo: "Era casi increíble, como un plató de cine.

Autos completamente aplastados, algunos todavía asomando por debajo de los edificios que han caído encima de ellos".

"Me amenazaron con ser decapitado en Haití. Íbamos a ayudar".AFP

El ex miembro de la banda Take That describió haber visto puntos en los edificios que se habían dejado marcados como seguros o para la demolición:

Tales símbolos oscuros para vivir con una comunidad, era como la peste, parecían símbolos de muerte y desesperación en todas partes.

El cantante de 46 años se casó con Field varios meses después, en agosto de 2010. Tienen cuatro hijos juntos.

Te puede interesar:

Gloria Trevi enciende al red con mini vestido y su tremendo cuerpazo

Livia Brito alborota a todo Instagram con imagen sin ropa

Rosie Rivera: Jenni diría en su cumpleaños "tengo 51 años, pero parezco de 41"