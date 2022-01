¿Amenazó a sus sobrinos? Juan Rivera da la cara y responde a fuertes acusaciones de Jenicka López

El cantante estadounidense Juan Rivera, uno de los hermanos de la fallecida Jenni Rivera, "La Diva de la Banda", respondió a las fuertes acusaciones realizadas por su sobrina Jenicka López, quien a través de su cuenta en Twitter aseguró que su tío y su pareja sentimental los habían amenazado.

"Para que sepan, si algo nos pasa a mi familia y a mí, mi hermana y nosotros, Brenda y Juan Rivera nos amenazaron esta noche", manifestó Jenicka López, una de las hijas de Jenni Rivera.

En una rueda de prensa donde se pronunció ante el nuevo escándalo de la Familia Rivera, Juan comentó que tiene un año sin hablar con su sobrina Jenicka: "entonces, para que digan que los amenazamos es algo muy fuerte", agregando que en caso de ser cierto, no debe ser publicado en redes sociales: "vayan a la policía, pongan un reclamo y una orden de restricción contra mi mujer y mis hijos si lo hicimos".

El hermano de Lupillo Rivera, externó que su familia no pueden cometer un error, ya que todo sale a la luz pública.

No tenemos necesidad de amenazar a nadie, pero ¿creen que lo vamos a hacer y que lo publiquen? Estamos ante la corte del público.

Desde hace unas semanas, la polémica familia ha vuelto a acaparar los titulares de la prensa de espectáculos. Rosie Rivera dejó de ser la directora ejecutiva en Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion y el cargo fue ocupado por Jacqie, otra de las hijas de la fallecida "Diva de la Banda".

Además, Chiquis Rivera reveló un robó de 80 mil dólares de Jenni Rivera Fashion, asegurando que la persona responsable, es alguien muy cercano a su tía Rosie, quien al ser la directora de las empresas, tuvo que pagar por completo esa cantidad de dinero, ya que tenía conocimiento del robo y buscó ocultarlo. De acuerdo con la cantante, el contador de la empresa reportó a dichos movimientos como un "préstamo".

"Creo que Chiquis estaba refiriéndose a mi cuñado Abel (esposo de Rosie)", mencionó Juan Rivera en la conferencia de prensa.

"Eso tiene que ver con Jenni Rivera Fashion, yo no tengo nada que ver con Jenni Rivera Fashion, Jenni dejó dos albaceas, Rosie y Jacqie. Creo que si algo haya sucedido y Rosie le dijo a Jacqie, Rosie cumplió su deber al dejarle saber a la otra albacea y si algo sucedió, la misma responsabilidad cae sobre Jacqie".

Rosie pidió 165 mil dólares para dejar la dirección de las empresas antes mencionadas y Juan, exigió 300 mil dólares por todo el trabajo que hizo en dichas compañía, pese a que recibía un sueldo mensual. Al respecto, el hermano de Jenni respondió:

"Yo jamás he pedido una indemnización, que es algo normal que se da en empresas, la compañía te dan lo que quieran, yo nunca he pedido una indemnización, se me tenía que haber dado un porcentaje de eso, se me dio un par de años, restan siete años que se deben de pagar".