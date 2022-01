América Guinart, ex de Alejandro Fernández, habla sobre el duelo ante muerte de Vicente Fernández

A un mes de la lamentable muerte de Don Vicente Fernández, en una entrevista para el programa "Despierta América", América Guinart dio a conocer cómo se encuentran los descendientes de "El Charro de Huentitán", sobre todo su viuda María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita.

La ex esposa del cantante Alejandro Fernández "El Potrillo", madre de sus hijos Alex y las gemelas América y Camila, manifestó que aún no se hacen a la idea de que Vicente Fernández ya no está, "todavía lo extrañamos mucho, ha sido muy duro para todos aceptar esta realidad".

A Cuquita la veo bien, está bien, ella es muy fuerte, pero pues obviamente ha sido muy difícil también para ella, ellos siempre habían estado juntos.

Cuando se le preguntó a América Guinart quién de los nietos del intérprete de temas como "Acá entre nos" o "Estos celos", era el más afectado por su fallecimiento, mencionó que todos.

"Don Vicente disfrutó mucho a sus nietos, a sus hijos, su carácter fue siempre cien por ciento de darles amor, cariño, tiempo, él vivía con menos presiones de trabajo, vivía muy relajado y definitivamente lo disfrutaron mucho, yo les dije a ellos: 'les tocó una época muy bonita con él'".

Mencionó además, que su nieta Cayetana (primogénita de su hija Camila Fernández), ha sido una alegría en medio del duelo. "(La bebé) también ha ayudado mucho, a que todos estén bien, con su alegría, a que todos sobrelleven esta pena mejor, ayuda a hacer los momentos más agradables a pesar de la pérdida". En marzo tendrá otra nieta, Mía, hija de Alex.

Vicente Fernández sufrió en agosto pasado una caída desde su altura en su hogar en el Rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, México. Fue trasladado de emergencia al Hospital Country 2000 en Guadalajara y sometido a una cirugía por lesión en una cervical.

Luego de unos estudios los médicos le diagnosticaron Síndrome de Guillain-Barré, una afección en la que el sistema inmunológico ataca los nervios, lo que le ocasionó otros problemas de salud, permaneciendo más de cuatro meses en el hospital.

Leer más: ¿Por qué las hermanas Thalía y Laura Zapata no se llevan del todo bien? ¿Qué sucedió entre ellas?

Falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años de edad, justo cuando en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con el parte médico, falleció a causa de una falla multiorgánica por el Síndrome de Guillain-Barré; fue sepultado en su Rancho Los Tres Potrillos.