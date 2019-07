América Sierra graba la música de su tierra, la banda

Su talento no solo para cantar sino también para la composición, así como su simpatía y humildad, respaldan la amplia trayectoria artística de América Sierra, quien en diversas ocasiones nos ha mostrado la versatilidad que la caracteriza. La cantautora sinaloense nos ha deleitado con buenas piezas musicales en diferentes géneros. “Siempre lo menciono, el hecho de ser cantautora siento que me da esa flexibilidad de poder experimentar ritmos y géneros, gracias a Dios la gente de igual manera me recibe con cualquier cosa que he lanzado y esperemos que esta vez no sea la excepción, estoy grabando con la música de mi tierra, ¡con banda!”, recalcó en una charla con EL DEBATE. Luego de tomarse un descanso (por así decirlo), América Sierra regresa con una nueva producción discográfica producida por su gran amigo y colega Luciano Luna. Antes del lanzamiento de su nuevo disco, la artista ha estrenado dos sencillos. Uno de estos temas por nombre De qué me sirve, una canción de su autoría. AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos “Regreso a ritmo de banda, es un tema muy bueno sobre todo para las mujeres, un tema que aborda una temática del lado femenino, de lo que vivimos en la relación de pareja y esas cosas, esta buenísimo, se los recomiendo”. Recientemente lanzó otro sencillo, se trata del tema No es tan sólo la mitad. Ambas canciones se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales, así como en estaciones de radio: “ando muy contenta, con muchas ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo música para todos”.

En lo que será su nuevo álbum, podemos encontrar canciones con banda y otros temas con lo que ya ha venido haciendo al ritmo del norteño banda: “vienen temas de mi autoría, grabé también un tema que no es mío pero que en lo personal me gusta muchísimo, se llama Un día sin ti que también lo vamos a lanzar en redes para que todo mundo lo escuche, este disco la verdad está muy bien hecho, ojalá que ya después tengan la oportunidad de escucharlo, vienen canciones con las que me tomé todo el tiempo para hacerlas”.

Sin duda alguna el nuevo trabajo musical de la sinaloense será todo un éxito, pues tiene la fórmula adecuada: América Sierra + Luciano Luna = éxito garantizado. “Somos el dúo dinámico”, expresó la hermosa intérprete.

No podía faltar de la mano conmigo, vamos a ver que mas viene por el lado de la composición.

Anteriormente lo dijimos y hoy lo volvemos a reafirmar, América Sierra es una de las poderosas voces y reconocidos talentos musicales en el Regional Mexicano, en la música de su tierra.

América Sierra cuenta con ocho años de trayectoria musical. Foto: Matías Rodríguez / EL DEBATE

Por otra parte, hace unos días participó en la primera Reunión Creativa de Autores y Compositores, con sede en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa organizada por Luciano Luna, donde junto con otros invitados, dieron importantes consejos a nuevos compositores.

América Sierra externó a todos los nuevos compositores a tener perseverancia: "obviamente esto es cuestión de talento, pero también de mucha paciencia, no se desesperen, el momento llega y el trabajo de uno mismo tarde que temprano se refleja en algún éxito que ya escuchamos en la voz de una artista".