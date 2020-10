American Pie: Así luce en la actualidad Shannon Elizabeth, la actriz que interpretó a Nadia

¿Existe alguien que no se haya divertido con la película de American Pie?, seguramente muy pocos, y es que este filme logró convertirse en un éxito a finales de la década de los 90 por tocar temas bastante relevantes para la juventud con un toque de picardía y comedia, además, nos regaló una de las escenas más emblemáticas que todo joven curioso podría disfrutar.

Con solo escuchar el nombre de American Pie recordamos automáticamente a "Nadia", la estudiante eslovaca de intercambio que provocaba los suspiros de todos en la escuela, incluido las millones de personas de todo el mundo que miraban la película.

En emblemática escena, Nadia va a la casa de Jim, interpretado por el actor Jason Biggs, para supuestamente estudiar, sin embargo, este adolescente planeaba filmarla por medio de la webcam sin su consentimiento, lo cual salió bastante mal, pues resulta que por error hizo una transmisión en vivo para toda la escuela y ahí comienza lo divertido.

La verdad es que si recuerdas bien la película sabes que todo termino bastante mal, no obstante, lo mas valioso para muchos fue ver a Nadia con una actitud seductora y sobre todo, con poca ropa. Desafortunadamente, en la trama, la chica es de vuelta a casa ya que toda la escuela se enteró de lo que ocurrió en casa de Jim y por esta razón ya no volvimos a verla.

Después de 21 años de que probablemente Nadia te enamoró, no podrás creer como luce en la actualidad. El personaje fue interpretado por la guapísima actriz estadounidense, Shannon Elizabeth, quien gracias a su gran papel en la película logró obtener otras oportunidades en la pantalla grande como en "Scary Movie", "13 Fantasmas", e incluso en "American Pie: El Reencuentro".

Cabe señalar que a sus 47 años de edad sigue conservándose como una bella mujer, pues siempre buscó mantenerse en forma siguiendo algunas dietas y ejercicios, de hecho ella se describe como una mujer vegana en redes sociales, es por eso que hasta la fecha sigue siendo considerada una de las mujeres más guapas del cine.

Otro dato bastante importante en su vida y que pocos esperarían, es que Shannon Elizabeth tiene una gran pasión por el cuidado de los animales, tanto asó que fundó junto a su esposo la Fundación Animal Avengers. En su cuenta de Instagram comparte constantemente imágenes de su increíble trabajo.

Además, algo que pocos saben es que la actriz se dedica a jugar póker de manera profesional y lo ha visto como una carrera más.

Sobre la película que la lanzó a la fama, ella siempre se ha mostrado agradecida por la oportunidad y con sus fans, quienes siempre se han mantenido atentos a cada uno de sus proyectos. En su cuenta de Instagram y otras plataformas supera fácilmente los 500 seguidores.

"Era un set cerrado y solo estaba yo en esta sala y el chico del micrófono. Yo sentía que todo era muy extraño. Fue en la habitación cuadrada que construyeron en el medio de un almacén e hicimos que todos los que no necesitaban estar allí se fueran. Eso es lo más importante que recuerdo: solo yo y el chico del micrófono, y tratar de hacer bromas con los directores y dejar de lado las cosas porque, si yo no estaba nerviosa, tal vez no estarían tan nerviosos… solo traté de que no fuera gran cosa" dijo cuando se le cuestionó sobre la candente escena en American Pie.