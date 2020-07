Américo Garza hace públicas amenazas de “Ventaneando” con Pati Chapoy

México. Américo Garza, exesposo de la fallecida Karla Luna y actual esposo de Karla Panini, hace público que recibió amenazas por parte de una persona que trabaja en el programa de televisión“Ventaneando” con Pati Chapoy.

En entrevista con Mulitimedios Tv, Américo Garza comenta que él nunca buscó a Pati Chapoy para que lo entrevistara, como ella y su equipo de trabajo mencionaron hace unos días, y él y Karla Panini decidieron que fuera Gustavo Adolfo Infante quien los entrevistara.

Además, Américo hace público que una persona de la producción de "Ventaneando" lo contactó para pedirle que tomara una llamada de él, y se negó, a lo que le respondió con amenazas.

Me habla esta persona y me dice que les de una llamada en vivo para contrarrestar lo del otro programa, que si no la daba, me iban a atacar, que iban a decir que yo quiero vender entrevistas cosa que niego”.