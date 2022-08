Américo Garza no se calla y dice que Karla Luna le fue infiel con poderoso narco

La pelea entre Karla Panini y la familia de la fallecida Karla Luna cada vez más se pone más fuerte, prueba de ello fueron las declaraciones que ahora dio Américo Garza quien primero estuvo casado con la desaparecida comediante, pues aseguró sin tapujos que ella le fue infiel en muchas ocasiones, pero nunca lo quiso decir.

Para quienes no lo saben del todo, la pelea entre Karla Panini y el hijo mayor de Karla Luna llevó una cosa a la otra, pues hace unos días se enfrentaron en redes, por lo que la comediante regia hizo un video con Américo Garza donde volvieron a tocar el polémico pleito con la familia Luna, donde Américo aprovecho para decir la supuesta infidelidad que hizo la madre de sus hijas en el pasado con el líder de un poderoso cartel de narcotráfico.

Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuantas veces me engañó y con quien me engañó y con quienes... No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cartel. Me sorprender que no haya salido aún en el libro donde salen las artistas de una reportera", comentó Américo Garza.

Pero eso no es todo, ya que Américo Garza deja en claro que nunca quiso a Karla Luna como algunos por lo menos lo esperaban, por lo que dichas declaraciones está cobrando mucha polémica en redes sociales, además ponen en evidencia que la situación entre las dos familias no ha mejorado para nada.

Además, el hermano de la desaparecida artista ya salió en defensa de su hermana y asegura que tanto Américo como Panini solo quieren hacerse las víctimas, puesto que no piensan del daño psicológico que le causaron a su hermana cuando ella luchaba contra el cáncer.

Te puede interesar:

"Un hombre violento siempre será violento quien dice que no es con sus hijas y la brujer lo apoya!!", "Saca unas camisas con esta foto que digan “Trátala mal, no soporto ver que la tratas bien", escriben las redes sociales ante dicha polémica.