"Amo a mi cuñado y a mi hermana más", revela Nacho Peregrín, el hermano de Belinda

México. Nacho Peregrín, el hermano de la cantante Belinda, quien es candidato a diputado federal en CDMX, hace público el cariño y admiración que siente por Christian Nodal, el novio de ella, y señala también que lleva una excelente relación con él.

En entrevista con el reportero Eden Dorantes, Nacho refiere: "Yo amo a mi cuñado y a mi hermana más, que ella sea feliz y siempre va a tener mi apoyo."

A Nacho nunca le interesó hacer una carrera en el mundo del espectáculo, pero ha tenido éxito como empresario, ya que es dueño de varios restaurantes, y ahora se interesa por el mundo de la política.

Belinda y Nacho Peregrín. Foto de Instagram

Por vez primera, Nacho habla sobre la relación que su famosa hermana tiene con el cantante del regional mexicano y señala que la ve muy enamorada de él. Recordemos que la pareja ya lleva ocho meses de relación sentimental.

Y Nacho también es cuestionado en el mismo espacio de YouTube respecto a si Belinda y Christian buscan tener a su primer hijo, y respondió que no cree eso pueda suceder pronto.

A mi no me han comentado eso, pero si me comentan yo se los digo. Sí he escuchado dos o tres comentarios por ahí que dicen, pero no, no creo."

A través de Instagram, Belinda ha manifestado su apoyo también a Nacho ahora que incursiona en la política. "No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!".

Foto de Instagram

A Nacho lo llaman "El cuñado de México", no está soltero y lleva años saliendo con la modelo mexicana Miroslava Verdugo, además ha protagonizado algunos escándalos, como la filtración de unas fotos íntimas que se volvieron virales a principio de 2020.

Nacho tiene en Instagram una cuenta con aproximadamente 214 mil seguidores, es empresario, tiene diferentes bares entre Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Estados Unidos y trata de mantenerse alejado lo más posible de medios de comunicación y redes sociales, además jamás le ha interesado en ser artista.

