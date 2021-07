"Amo lo que viví, fueron momentos hermosos", Aislinn Derbez confiesa que aún ama a Mauricio Ochmann

México. Aunque ya están separados los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ambos padres de una criatura, ella reconoce que lo sigue queriendo y recordando. "Amo lo que viví, fueron momentos hermosos", declara la hija de Eugenio Derbez.

En un reciente episodio de su podcast La magia del caos, Aislinn reconoce que ama todo lo que vivió con Mauricio, pero no quisiera volver a ello.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación hace ya 16 meses, sin embargo ella reflexiona todavía sobre el matrimonio que tuvieron y que duró poco más de dos años, tiempo en el cual concibieron a su hija Kailani.

Aislinn Derbez y Mauricio Derbez sorprendieron al anunciar en marzo de 2020 que se separaban. Foto de Instagram

Me quedo tan satisfecha porque sí lo disfruté tanto, estuve tan presente en tantos momentos, di mi cien por ciento todo el tiempo en tantos momentos que ya que estoy fuera de y que estoy en otro nivel."

Digo, no lo extraño, para nada me arrepiento; amo lo que viví y me quedo llena y satisfecha y fueron los momentos más hermosos que viví en mi vida, pero tampoco es como que quiero regresar ahí”, destaca Aislinn en su podcast.