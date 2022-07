Amor entre mujeres. Mónica Naranjo le pide a Ana Bárbara: "Cásate conmigo", en La Academia

Momentos más tarde, Ana Bárbara bromeó y dijo que, aunque ya tiene el anillo , lo devuelve , no importa. Este momento fue sumamente comentado en las redes sociales, donde muchos destacaron su anhelo de verlas trabajando juntas, pues son dos grandes exponentes de la música en español.

"Ana Bárbara, cásate conmigo" , gritó Mónica Naranjo al verla entre los jueces; Lola Cortés, Horacio Villalobos y Arturo López Gavito, a lo que la intérprete de 51 años contestó: "Sí, me caso".

La artista española no perdió la oportunidad de pedirle a la Reina Grupera que se case con ella , lo que dio bastante sobre qué hablar, petición a la que rápidamente contestó que sí.

Gilberto Coronel Periodista Web

